Çınar ağacına tabela çaktılar

Akay Gayrimenkul Sigorta tarafından ağaca çakılan yönlendirme tabelası ile ilgili bölgedeki vatandaşların şikayeti var. Ağaçlara çivi dahi çakılmaması gereken yerde firmaların yönlendirme tabelası çakmasının doğru olmadığını söyleyen vatandaşlar, “Belediye zabıtasının konu ile ilgilenmesini istiyoruz. Bugün bir firma veya bir kişi ağaca tabela çaktıysa yarın iki kişi daha çakar. Bunun önü alınamaz. Belediye zabıtalarının kısa zamanda tabelayı kaldırmasını ve tabelayı çakan firmaya ağaca verdiği zarar için ceza kesmesini istiyoruz” dedi.