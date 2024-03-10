Çınar ağacına tabela çaktılar

Akay Gayrimenkul Sigorta tarafından ağaca çakılan yönlendirme tabelası ile ilgili bölgedeki vatandaşların şikayeti var. Ağaçlara çivi dahi çakılmaması gereken yerde firmaların yönlendirme tabelası çakmasının doğru olmadığını söyleyen vatandaşlar, “Belediye zabıtasının konu ile ilgilenmesini istiyoruz. Bugün bir firma veya bir kişi ağaca tabela çaktıysa yarın iki kişi daha çakar. Bunun önü alınamaz. Belediye zabıtalarının kısa zamanda tabelayı kaldırmasını ve tabelayı çakan firmaya ağaca verdiği zarar için ceza kesmesini istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.