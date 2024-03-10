Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Canan Karatay uyardı, iftar ve sahurda bunlardan uzak durun

ABONE OL Google News Sayfamız

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, Ramazan ayında iftar ve sahurda tüketilmesi gereken besinler ile uzak durulması gereken yiyecekleri açıkladı. İşte Canan Karatay'ın ezber bozan sözleri ve uzun saatler süren oruç ibadetini sağlıklı bir şekilde yerine getirmek için evinizden uzak tutmanız gereken besinler...

Canan Karatay uyardı, iftar ve sahurda bunlardan uzak durun mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında oruç tutacak kişiler için uyarılarda bulundu. Uzman isim iftar ve sahurda tüketilmesi gereken besinleri açıkladı.

Su içmenin önemli olduğunu belirten uzman isim şu ifadeleri kullandı:

"Tuzlu su çok önemli, bikarbonatlı su da öyle. İçebildikleri kadar içsinler. Sahura kadar susuz kalmamak lazım.

SAHURDA NELER YEMELİYİZ? CANAN KARATAY AÇIKLADI

Sahurda yiyeceklerimizin listesini söylüyorum efendim: Az pişmiş 2-3 yumurta, 4 de olur yumurta seviyorsanız. Kuvvetli proteinli bir kahvaltı günümüze enerji vereceği için çok önemlidir.

Kışlık sebze yemeliyiz. Turp, ilaçsız domates, ilaçsız biber tüketmeliyiz. İlaçsız hiçbir şey yok artık. Ona da dikkat edelim. Kendimiz yetiştiriyorsak ya da bulursak yiyebiliriz.

Peynir çok önemli. Şirden mayalı olacak. Hakiki bir protein kaynağı yağlı bir peynir olacak. Yağsız olmaz, doğal yağlı olmalı. Tabii ki zeytin de çok önemli, bol bol yiyeceğiz.

Bir kase ev yoğurdu tüketebiliriz. İçine ceviz ya da sevdiğiniz her türlü kuruyemişi koyabilirsiniz. Keten tohumu ve soğuk sızma zeytinyağını da yoğurda ekleyebilirsiniz. Çünkü aç ve susuz kaldığımız için bu durum kabızlığı tetikler. Keten tohumu ve zeytinyağı ise onu önler.

Süt, ayran, bol limonlu çay içebiliriz. Tabii şekersiz olmak üzere. Kış aylarında tarhana, mercimek ya da ezogelin gibi çorbalar tüketilebilir.

İFTAR VE SAHURDA MUTLAKA TÜKETİN! DİNÇLİK VERİYOR

Bol zeytinyağlı ve naneli cacık. Sızma zeytinyağı ve sirke. Bunlar bağırsak floramızı düzelttiği gibi bize dinçlik veriyor.

CANAN KARATAY’DAN RAMAZAN PİDESİ AÇIKLAMASI: “ZARARLI!”

Dayanamayanlar için tabii pide de olacak ama onun zararlı olduğunu burada söylüyorum. Çünkü her türlü un zararlı. Kimyasal dolu. Toksin yükleyen en önemli maddelerden biri maalesef en sevdiğimiz ekmeklerdir, pidelerdir, makarnalardır, böreklerdir. Çünkü bunların unları kusura bakmayın tarladan itibaren zehirlerle dolu. Pide yiyecek miyiz? Dayanamayanlar için bir avuç 2'ye ayırıp bol tereyağlı olarak tüketebilirsiniz."

SAĞLIĞINIZ İÇİN RAMAZAN AYINDA BUNLARDAN UZAK DURUN

Hazır çorba tüketilmemesi gerektiğini belirten Canan Karatay, "Kusura bakmayın, kolayına kaçmayacağım: Emeksiz yemek olmaz!" dedi ve şu uyarıyı yaptı: “Patates kızartması da iftarda yenilmeyecek.”

İFTAR VE SAHURUN OLMAZSA OLMAZLARI!

Canan Karatay iftar ve sahurda mutlaka olması gereken besinleri açıkladı:

Çorba,

Şeker koymamak kaydıyla hoşaf ya da komposto,

Yumurta veya menemen.

Kaynak: cnntürk

# Ramazan, HER, iftar

10 Mar 2024 - 20:14 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.177.978 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Türkiye'de 7 milyon insan nadir hastalığa sahip mask
Türkiye'de 7 milyon insan nadir hastalığa sahip
Türkiye’de obezite salgını yaşanıyor mask
Türkiye’de obezite salgını yaşanıyor
Bu belirtileri gösteren erkeklerde prostat kanseri riski daha fazla mask
Bu belirtileri gösteren erkeklerde prostat kanseri riski daha fazla
Uzmanlar uyardı: Çocuklarda harf hatalarına ve ekran kullanımına dikkat mask
Uzmanlar uyardı: Çocuklarda harf hatalarına ve ekran kullanımına dikkat
Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor mask
Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor
Pasif içiciliğe maruz kalan süt bebeklerin yüzde 75’i risk altında mask
Pasif içiciliğe maruz kalan süt bebeklerin yüzde 75’i risk altında

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL