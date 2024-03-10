Canan Karatay uyardı, iftar ve sahurda bunlardan uzak durun

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında oruç tutacak kişiler için uyarılarda bulundu. Uzman isim iftar ve sahurda tüketilmesi gereken besinleri açıkladı.

Su içmenin önemli olduğunu belirten uzman isim şu ifadeleri kullandı:

"Tuzlu su çok önemli, bikarbonatlı su da öyle. İçebildikleri kadar içsinler. Sahura kadar susuz kalmamak lazım.

SAHURDA NELER YEMELİYİZ? CANAN KARATAY AÇIKLADI

Sahurda yiyeceklerimizin listesini söylüyorum efendim: Az pişmiş 2-3 yumurta, 4 de olur yumurta seviyorsanız. Kuvvetli proteinli bir kahvaltı günümüze enerji vereceği için çok önemlidir.

Kışlık sebze yemeliyiz. Turp, ilaçsız domates, ilaçsız biber tüketmeliyiz. İlaçsız hiçbir şey yok artık. Ona da dikkat edelim. Kendimiz yetiştiriyorsak ya da bulursak yiyebiliriz.

Peynir çok önemli. Şirden mayalı olacak. Hakiki bir protein kaynağı yağlı bir peynir olacak. Yağsız olmaz, doğal yağlı olmalı. Tabii ki zeytin de çok önemli, bol bol yiyeceğiz.

Bir kase ev yoğurdu tüketebiliriz. İçine ceviz ya da sevdiğiniz her türlü kuruyemişi koyabilirsiniz. Keten tohumu ve soğuk sızma zeytinyağını da yoğurda ekleyebilirsiniz. Çünkü aç ve susuz kaldığımız için bu durum kabızlığı tetikler. Keten tohumu ve zeytinyağı ise onu önler.

Süt, ayran, bol limonlu çay içebiliriz. Tabii şekersiz olmak üzere. Kış aylarında tarhana, mercimek ya da ezogelin gibi çorbalar tüketilebilir.

İFTAR VE SAHURDA MUTLAKA TÜKETİN! DİNÇLİK VERİYOR

Bol zeytinyağlı ve naneli cacık. Sızma zeytinyağı ve sirke. Bunlar bağırsak floramızı düzelttiği gibi bize dinçlik veriyor.

CANAN KARATAY’DAN RAMAZAN PİDESİ AÇIKLAMASI: “ZARARLI!”

Dayanamayanlar için tabii pide de olacak ama onun zararlı olduğunu burada söylüyorum. Çünkü her türlü un zararlı. Kimyasal dolu. Toksin yükleyen en önemli maddelerden biri maalesef en sevdiğimiz ekmeklerdir, pidelerdir, makarnalardır, böreklerdir. Çünkü bunların unları kusura bakmayın tarladan itibaren zehirlerle dolu. Pide yiyecek miyiz? Dayanamayanlar için bir avuç 2'ye ayırıp bol tereyağlı olarak tüketebilirsiniz."

SAĞLIĞINIZ İÇİN RAMAZAN AYINDA BUNLARDAN UZAK DURUN

Hazır çorba tüketilmemesi gerektiğini belirten Canan Karatay, "Kusura bakmayın, kolayına kaçmayacağım: Emeksiz yemek olmaz!" dedi ve şu uyarıyı yaptı: “Patates kızartması da iftarda yenilmeyecek.”

İFTAR VE SAHURUN OLMAZSA OLMAZLARI!

Canan Karatay iftar ve sahurda mutlaka olması gereken besinleri açıkladı:

Çorba,

Şeker koymamak kaydıyla hoşaf ya da komposto,

Yumurta veya menemen.

Kaynak: cnntürk