Gıda fiyatları neden artıyor? Bu sözlerle anlattı

Vatandaşlar son dönemde art arda gelen zamlarla karşı karşıya. Tereyağından peynire, etten yumurtaya kadar birçok üründe dikkat çeken oranda fiyat artışı var. Üreticiden markete en çok uçurumun yaşandığı gıda ürünlerinden biride kırmızı et. Öyle ki tüketici artan fiyatları karşılayamadığı için et almaktan dahi vazgeçiyor. CNN TÜRK'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "İthal ediliyor şu anda. İthalatçıya maliyeti 160-180 lira bandında. Arzı kısıyor, yerli üreticiden alınan fiyat bu. Kasaplara, marketlere haber gönderiyorlar. Haftaya tekrar artacak diye ihtiyatlı fiyat. Makası açıyorlar. Makası açtıran kim, bu ortak mı? Bunlar inceleniyor" dedi.

Seçim öncesi sistematik yapılan gıda zamlarının arkasında ne var? Aydın Ağaoğlu, "Asgari ücret konuşuluyor, ayın 15'inden itibaren aralık ayında zamlar gelmeye başladı. Asgari ücret arttı yine zam geldi, yine etiket değişti. Bakıyorsunuz tarihler belli. Rüzgar esti yaprak düştü bunlar için zam sebebi. Çünkü bunlar vurguncu, fırsatçı" diye konuştu.

FAHİŞ FİYATA HAPİS CEZASI GELMELİ Mİ?

Peki, fahiş fiyat uygulayan firmalara sadece para cezası yeterli mi? Hapis cezası gelmeli mi? Aydın Ağaoğlu, "Para cezası var ama ifşa edilecek. Filan zincir marketin filan mağazasında haksız fiyat artışı tespit edildiğinden şu kadar para cezası. Bunu kamuoyuna duyuruyoruz. İkincisi kapatma. Üçüncüsü hapis. TCK 237, topluma karşı işlenen bir fiil olduğu taktirde verilecek ceza paraya çevrilemez ve ertelenemez. Gitsin yatsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: cnntürk