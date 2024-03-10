Savaşın gölgesindeki Filistinli aileler Ramazan ayına hazırlanıyor

Savaşın gölgesi savaştan etkilenen sivillerin üzerindeyken Filistinli aileler Ramazan hazırlıklarına başladı. Savaşa rağmen Filistinliler Ramazan'ı umutla bekliyor.

Müslümanların en kutsal ayı Ramazan yarından itibaren başlayacak.

Ancak önceki yılların aksine, Eski Şehir çevresindeki olağan dekorasyonlar yapılmadı.

"ŞEHİTLERİN KANINA SAYGI"

Eski Şehir'deki topluluk liderlerinden Ammar Sider, "Bu yıl Kudüs'ün Eski Şehri'nin çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve şehitlerimizin kanına saygıdan dolayı süslenmemesine karar verdik" dedi.

İSRAİL BASKISI SÜRÜYOR

İsrailli yetkililer, Ramazan'ın barış içinde geçmesini sağlamak için çalıştıklarını, sosyal medya ağlarında provokatif ve çarpık olarak tanımladıkları paylaşımları engellemek için ekstra önlemler aldıklarını ve teröre kışkırtma şüphesiyle 20 kişiyi tutukladıklarını söyledi.

Müslüman dünyasının geri kalanı için, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamaları uzun süredir en çok öfkelenen konular arasında yer alıyor.

Geçen ay Hamas lideri İsmail Haniyeh, Filistinlilere Ramazan başında camiye yürüme çağrısında bulundu.

Geçen yıl polisin cami yerleşkesine girmesiyle çıkan çatışmalar, Arap Birliği'nin yanı sıra İsrail'in diplomatik ilişkilerini normalleştirmeye çalıştığı Suudi Arabistan'ın da kınamasına yol açmıştı.

Kaynak: NTV