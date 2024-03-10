Fırın çalışanından hayat kurtaran hamle

NEFES ALAMADI

Körfez’de Esentepe Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan Veysel İslam’a ait olan İslam Unlu Mamulleri fırınında önceki gün yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Annesi ile fırına gelen küçük çocuğun boğazına bir cisim kaçtı ve çocuk nefessiz kaldı. Çaresizce çocuğuna müdahale etmeye çalışan annenin imdadına fırın çalışanı Recep İslam yetişti. Çocuğa yaptığı heimlicm manevrası ile cismi boğazdan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun durumunu stabil hale getirdi.

HIZLI VE DOĞRU MÜDAHALE

Heimlick manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gösteren olayın ardından, Recep İslam’ın hızlı ve doğru müdahalesinin acil durumlarda ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İnsanlar arasında dayanışmanın önemini de ortaya koyan olayın ardından Recep İslam, “Sadece yardım ettim. Olması gereken neyse onu yaptım” dedi. Çocuğun ailesi ise bu olayın ardından Recep İslam’a ve fırın sahiplerine teşekkür etti.