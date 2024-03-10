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10 Mar 2024 - 20:41- Asayiş G:

Fırın çalışanından hayat kurtaran hamle

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Körfez Esentepe Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan fırında boğazına yabancı cisim kaçan çocuğun yardımına fırın çalışanı Recep İslam yetişti. İslam heimlick manevrası ile çocuğun boğazına kaçan cismi çıkardı. Çocuğun hayatını kurtaran hamleden sonra sağlık ekipleri olay yerine gelerek çocuğun durumunu stabil hale getirdi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Fırın çalışanından hayat kurtaran hamle
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NEFES ALAMADI

Körfez’de Esentepe Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan Veysel İslam’a ait olan İslam Unlu Mamulleri fırınında önceki gün yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Annesi ile fırına gelen küçük çocuğun boğazına bir cisim kaçtı ve çocuk nefessiz kaldı. Çaresizce çocuğuna müdahale etmeye çalışan annenin imdadına fırın çalışanı Recep İslam yetişti. Çocuğa yaptığı heimlicm manevrası ile cismi boğazdan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun durumunu stabil hale getirdi.

 

HIZLI VE DOĞRU MÜDAHALE

Heimlick manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gösteren olayın ardından, Recep İslam’ın hızlı ve doğru müdahalesinin acil durumlarda ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İnsanlar arasında dayanışmanın önemini de ortaya koyan olayın ardından Recep İslam, “Sadece yardım ettim. Olması gereken neyse onu yaptım” dedi. Çocuğun ailesi ise bu olayın ardından Recep İslam’a ve fırın sahiplerine teşekkür etti.

 

 

# Körfez

10 Mar 2024 - 20:41 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Devrim - Heimlici yapamayan kimsenin nikahı kiyilmasin kardeşim,, afedersiniz ama her Halti biliriz ama birtek hemlic manevrasini bilmeyiz,,akşama kadar Müge anliyinizleyeceginize şu heimlici ögrensene be kadın,,kardeşim,,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:40

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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