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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
10 Mar 2024 - 21:11- Spor G:

Kabus bitmek bilmiyor: 1-2

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Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyete hasret kalan ve  bu maçlarda 3 puan toplayabilen Kocaelispor sahasında oynadığı maçta düşme hattından uzaklaşmak isteyen Tuzlaspor ile karşılaştı. Yeşil siyahlılar ilk yarısı golsüz biten maçta rakibine 2-1 yenildi. Davit’in direkt kırmızı kart gördüğü maçta Başkan Engin Koyu ve yönetimi istifa davet edildi

Gökhan Beşiktaş
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Kabus bitmek bilmiyor: 1-2 mask
Kabus bitmek bilmiyor: 1-2
Kabus bitmek bilmiyor: 1-2
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MAÇA HIZLI BAŞLADI

Trendyol 1. Lig’de 26. hafta mücadelesinde sahasında Tuzlaspor’u konuk eden Kocaelispor maça hızlı başladı. Henüz 2.dakikada Kharavashvili’nin şutunda kaleci Kurtuluş uzandı ve topu kornere çeldi. 8.dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Amaral’ın çevirdiği topta Barış’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Kurtuluş gole izin vermedi. Dönen topta Davit’in vuruşu üstten auta gitti. 17.dakikada gelişen atakta ise Dani’nin şutunda top kalecide kaldı. İlk yarım saatlik dilimin ardından maçta tempo düştü. 35.dakikada Kocaelispor’da Giorgi sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Yusuf Cihat girdi. İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Kabus bitmek bilmiyor: 1-2

ŞOK GOLLER YEDİK

Karşılaşmanın ikinci yarısına ise Kocaelispor kalesinde yediği şok golle başladı. 47.dakikada Amaral’ın kısa düşen pasında topla son kez buluşan Bangura düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Tuzlaspor 1-0 öne geçti. Bu golden sonra beraberlik için baskı kuran Kocaelispor Amaral ile golü buldu. Skora dengeyi getirdikten sonra üstünlük golü için yüklenen Kocaeelispor kalesinde şok bir gol daha gördü. Atila’nın elle oynadığı gerekçesiyle kazanılan penaltı vuruşunda Mamba topu ağlara gönderdi ve Tuzlaspor bu golle 2-1 öne geçti.

Kabus bitmek bilmiyor: 1-2

HAMLELER İŞE YARAMADI

Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel son bölümde tüm kozlarını oynadı ve hücum oyuncularının tamamını sahaya sürdü. Beridze ile uzatma dakikalarında gole yaklaşan Kocaelispor’a kaleci Kurtuluş bir kez daha izin vermedi. Temsilcimizde hakem Feridun Daldaş önce yanlışlıkla Beridze’ye kırmızı kart gösterdi. VAR da pozisyonu tekrar inceleyen hakem Feridun Daldaş bu kez Davit’e  kırmızı kart gösterdi. Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve temsilcimiz sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kötü gidişata son veremedi.

Kabus bitmek bilmiyor: 1-2
Kabus bitmek bilmiyor: 1-2
Kabus bitmek bilmiyor: 1-2

# kocaelispor, VAR, hafta

10 Mar 2024 - 21:11 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(44)
45

Son Pişman - Yönetim gitsin ya, nedir bu rezillik, ayıp valla..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:33
42

Koray - Ertuğrul Hoca bu takımla eyüpsporu yendi ve göztepenin 3 puan arkasında kaldı diye gönderen yönetim Göztepe 10 puan fark attı artık siz gidin

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:18
41

Adalı 54 - Buralarda körfezli kavşakçımı savaşçımı vardı böyle oyun şablonu ortaya koyuyordu ben ona bu takımdan birşey olmaz deyince bana köylü kentli muhabbeti yapıyordu ne oldu körfez li kavşakçı kardeş

Yanıtla . 2Beğen . 5Beğenme 10 Mart 22:18
44

Körfez 89 - @Adalı 54 41 nolu yoruma cevabı: Bizden birsey olmaz ama sizinde cikmamaniz icin son mac burda bu taraftar her pisligi yapsin bence hadi git köyüne yallah

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 10 Mart 22:26
40

Kerem - Yazik ya bu takima bizim gencleri toplayip mahalleden bir antranör getirsek en azindan bizim cocuklar deriz bu nadir ya? Ertugrul saglami neden gonderdiniz ?? Bunun kararini Kim Verdi? Neye gore karar verdiniz ? Adam olmasaydi zaten sen suan ligin sounda olurdun ama bunu ne yonetim ne seyirci ne istifa diyenler anlamadi bir turlu Ertugru hoca bu takimi cok iyi yere sampiyonluga oynatmaya calisti herseye ragmen ama siz onuda gonderdiniz sagolun

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:16
39

İstifalar Zinciri - Yıllardır yaşadığımız bu aynı şeyleri gelecekte de yaşamamak istiyorsak; taraftar grubunun değişmesi gerekiyor en başta, koltuk kıran ve bedava maça giren taraftarlar bitmeli. Sonra gerçekleri yazan bir yerel basın olacak. Ve en son profesyonel bir yönetici grubu ve başında futboldan anlayan, vizyon sahibi Kocaelisporlu olan bir başkan olmalı. Bunlar olduktan sonra Başarı zaten kendiliğinden gelecektir.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:12
38

Kürşad Akıncı - Hemen bu hocayı ve bütün yabancıları kovun. Yönetim istifa etsin. Serdar dobra gelsin U19 ile sahaya çıkın. Bu Atilla ve Harununda gönderin. Kaçıncı bu takımı yakışı sanki gol atacak frikik atıyor

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:12
37

Ali Feti - ??? Ertuğrul sağlam ı gönderdin mi,ondan daha kariyerlisini getirecen, eger amacın Süper Lig se....yoksa olay bu sene lige çıkmamak düşüncesi var demek oluyor....

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:11
34

Nuri - Kpcaeliye gelmiş en büyük kabus engin koyundur allah bildigi gibi yapsın onu yediği paralarda

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:02
32

Çhty Karahan - Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir .Kocaelispor markası Mustafaya ve para avcıları topçulara malesef 3 gömlek büyük geldi. Buradaki tek suçlu Başkan namzedi Engin ve beceriksiz yönetimindir. Son yapılan transferleri kim bu takıma kakaladıysa ve bunların alınmasına kim onay verdiyse yazıklar olsun .Emirde büyük bir form düşüklüğü var mutsuz olduğu çok belli yakında kadarsa şaşırmayın bunu tange gitmesen 3 hafta öncede yazmıştım Cem ve sheidaev bu takımda herzaman ik 11 oynar yedek kalacak oyuncular olamazlar .Diğer oyunculara soyleyecek birşey yok bu ligin topçuları değiller inanmıyorsanız başaramazsınız TOPÇULARIN tuzu kuru paralar yatıyor tıkır tıkır KOCAELISPOR yenilmiş puan kaybetmiş kimin umurundaki (bizden başka) .En büyük Taraftar .....

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:57
30

Ugur - Saglami gonder basarisi olmayan adami getir. Tanki gonder yerine çöp gurcu getir. Sahaya forvetsiz cikacagiz sene sonuna kadar belli oldu maclardan. Hep yonetimi savundum ama artik yeter tahir baskanda israr etme engin diye lutfennnn

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 10 Mart 21:57
28

Baba Kadir - YAZIYOSUNUZ BEDAVADAN SÖZLER NERDE GERCEK KOCAELISPOR NERDE TARAFTAR NERDE FUTBOL NERDE IZMITIN ÇOCUĞU SAHADA HEPSI AYRI DÜNYALARDA NERDE ESKI EFSANELER NERDE MUHTESEMM TRİBÜN İCIM KAN AĞLIYOR KAN YAZARKEN BILE TÜYLERİM DIKEN DIKEN OLUYOR ÖZLÜYORUM ESKİ KOCAELİSPOR UMU AĞLAMAK ISTIYORUMMM SEVİNÇTEN EFSANE BABA KADİR BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 10 Mart 21:53
26

Ford Thames - Galiba topcularin. DALAK lari odenmiyor aç topçu oynamaz

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 10 Mart 21:52
25

Eskiruh - Yönetim istifa Veli Kurt istifa HodriMeydan istifa yanlarında hocayıda götürsünler

Yanıtla . 19Beğen . 1Beğenme 10 Mart 21:51
24

Atakan - Ertuğrul hoca bu eşşeklerle bu kadar puan topladı adam gibi adamı yediler. Beceriksiz yönetim istifa

Yanıtla . 21Beğen . 1Beğenme 10 Mart 21:51
23

Ali - Ertugrul Sağlamı gönderdiniz getirdiğinizi gördük.

Yönetimin de istifa etmesi gerekir. Bu yönetimle zor.

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:49
22

41siyahyesl - Ne oldu koyun engin ne oldu hodri meydan sizin eseriniz hiç utanmıyor musunuz dışarı çıkarken hiç yüzünüz kızarıyor mu acaba ????? Ertuğrul hocayı neden gönderdiniz oğlum siz ???? Ertuğrul hoca olmasaydı şuan bu takım küme düşerdi küme...koyun engin nin hedefi play-off Ken Ertuğrul takımı 2. 3. Yapınca hepiniz bı havalara girdiniz zannettiniz ki bu iş tek futbolcularla oluyor alın size Mustafa hoca alın size iyi oyun.... diyordunuz yaaa kazanıyoruz ama sahada oyun yok al sana oyun al sana mis gibi galibiyetlerle güle gule play-off

Yanıtla . 22Beğen . 2Beğenme 10 Mart 21:49
35

Atakan - @41siyahyesl 22 nolu yoruma cevabı: Ertuğrul Hocanın istediği santrforu alamayınca yolladılar hocayı kansızlar

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:08
27

Atakan - @41siyahyesl 22 nolu yoruma cevabı: İyi kapak yapmışsın körfezi menfeati için kullanan rezillere

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:53
21

Erkan - Kesinlikle Ertuğrul Sağlam geri getirilmeli. Başka yol yok. Bu takımı yalnız o toplar tekrar. En azından umut vardı.

Yanıtla . 10Beğen . 3Beğenme 10 Mart 21:43
36

Murat - @Erkan 21 nolu yoruma cevabı: Bu begenmeler siz bence gecin takimin basina yonetin Ertugrul hocayi begenmediniz ya o Adam olmasaydi suan bu hayelleri degil ligten dusmeme hayalleri kuruyordunuz, Sayenizde Ertugrul istifa dersen adam zaten gider senin gondermene gerek yok gurur var adamda ..Ama simdi diyorumki Ertugrul hoca gelmezde hadi geldi anca play off o goturur....bu takimi o moralle

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:09
20

Chelykbash - Beş hafta sonra Playoff hattının da dışında oluruz hak etmiyoruz zaten , Ertuğrul hocaya teşekkür ediyorum emekleri için topladığı puanlar olmasa küme düşerdik

Yanıtla . 18Beğen . 3Beğenme 10 Mart 21:43
19

????İZMİT’LI???? - Beceriksiz yönetim.iki kez aynı hata yapılırmı devre arasında sen golcünü gönderiyorsun ilk okul çocuğu bile yspmaz bu hareketi. Yönetim istifa Gümüşhane otobüs biletini ben vereceğim gitte kurtulalım yazı yazmaya bile değmezsiniz İSTİFA EDİN

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:42
18

Korfezli Savasci - MRA. M ALTİPARMAK. FİRAT GUL. E SAGLAM vE M GURSEL 3 yıl 5 hoca hepsi birbirinden iyi MASAL anlatma yetenegine sahip .kocaelisporun sahada SİİR yazan ve HİKYESİ olan hocaya ihtiyaci var

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:41
43

Basiskele41 - @Korfezli Savasci 18 nolu yoruma cevabı: Bir tek sen görmüşsün gerçekleri 3 yıldır en cacık hocaları takımın başına getirdi koyun nedeni belli

Adam futboldan anlamıyor bunu kimse jabul edemiyor ilk yarı sonunda bu takım play of a kalamaz dedik diye aforoz edildik

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 10 Mart 22:23
17

Chn - Yeterbe def olun gidin artık sizin gibi futbolcularında yönetiminde kocaelisporu ne hale getirdiniz

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:40
16

Korfezli - Harun ayaklarıyla degilde elleriyle müdahale etseydi ilk golü yemezdi Gökhan'ın değeri burda anlaşılıyor

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 10 Mart 21:39
29

Chelykbash - @Korfezli 16 nolu yoruma cevabı: Paspal kaleci tutamadı o topu

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:55
15

Doğrusu Bu - Noldu demek ki Ertuğrul Hocanın bir suçu yokmuş kına yakın çok bilmişler

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 10 Mart 21:36
14

Gurbetteki Körfezli - Bu nasıl taraftar arkadaş,küfürler havada uçuştu,sahaya ellerine ne geçtiyse attılar,futbolcular salmış,laubali, disiplinsiz bir takım olmuş Kocaelispor.Umarım ceza almayız.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:33
13

Futbol Sever Körfezli - Hangi sistemle oynadık ne oynadik belli degil. 343 müs sistem. Forvet nerede ben görmedim sahada. Forvetsiz oynadık resmen. Bizim neyimize 3lü savunma. 3tane pas yapamiyor takım. Biz ndn faydalı olabilecek transfer yapamıyoruz anlamadım. Çok mu zor yani bu iş.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:32
12

İzmitli... - ''Bunlar beceriksizler ordusu''..Başta yönetim ve yönetimi oluşturanlar....

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:28
10

İzmitli - Ertuğrul gitsin diyen çok bilmişler.

Sesiniz çıkıyor mu?

Bu takımın en büyük sorunu YÖNETİM .

Yanıtla . 18Beğen . 5Beğenme 10 Mart 21:26
09

Zagor - ERTUGRUL HOCA BİLEREK GONDERİLDİ ; İLK 2 YE GİREMEYECEGİNİ BİLİYORDU YONETİM ; COK BUYUK TEZGAHLAR DONUYOR ; MACLARA GİTMEYİN YAZİK

Yanıtla . 15Beğen . 3Beğenme 10 Mart 21:25
08

Murat - Ertugrul hocaga yalvarin geri gelsin yoksa play off ta halal onu bilin

Yanıtla . 11Beğen . 4Beğenme 10 Mart 21:24
06

Ali Kemal - Sırtınızda taşıdığınız o formaya yazık.

Başta yonetim sonra teknik kadro ve en sonrada kendisini futbolcu zanneden o zavallı guruplar hepinizi Allah kahretsin.

Ruhsuzlar Allahsiz kitapsizlar

Yanıtla . 6Beğen . 3Beğenme 10 Mart 21:23
05

Körfez41 - 2 maç seyircisiz cezamız da hayırlı olsun bu arada,taraftarda yaktı takımı,ne varsa attılar sahaya,takım zaten ne oynuyor belli değil.Teknik traktör gibi adamı takımın başına getirdiniz,yazık oldu.

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:23
04

Hikmet - Daha once defalarca yazdim Ertugrul hocayi gondermeyin diye gonderirsen fisi cekersin diye iste fis cekildi , Ertugrul hoca gitti play off dahil gitti bakin gorun

Yanıtla . 19Beğen . 4Beğenme 10 Mart 21:20
03

Gariban41 - yatıp kalkıp ertuğrul sağlama dua etsinler yoksa bu takım 2 sene önceki gibi yine düşerdi bu ligden...

Yanıtla . 17Beğen . 4Beğenme 10 Mart 21:19
01

Aa - Ertugrul istifa diye bagiranlarin bugun yonetim istifa diye sesi cikmiyor parali askerler!!!

Yanıtla . 24Beğen . 1Beğenme 10 Mart 21:15
33

Atakan - @Aa 01 nolu yoruma cevabı: Hepsi yolundaa başka geçim kaynakları yok kim körfezi sırtında nemalanıyorsa...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 21:59
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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