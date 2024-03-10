Kabus bitmek bilmiyor: 1-2

MAÇA HIZLI BAŞLADI
Trendyol 1. Lig’de 26. hafta mücadelesinde sahasında Tuzlaspor’u konuk eden Kocaelispor maça hızlı başladı. Henüz 2.dakikada Kharavashvili’nin şutunda kaleci Kurtuluş uzandı ve topu kornere çeldi. 8.dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Amaral’ın çevirdiği topta Barış’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Kurtuluş gole izin vermedi. Dönen topta Davit’in vuruşu üstten auta gitti. 17.dakikada gelişen atakta ise Dani’nin şutunda top kalecide kaldı. İlk yarım saatlik dilimin ardından maçta tempo düştü. 35.dakikada Kocaelispor’da Giorgi sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Yusuf Cihat girdi. İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
ŞOK GOLLER YEDİK
Karşılaşmanın ikinci yarısına ise Kocaelispor kalesinde yediği şok golle başladı. 47.dakikada Amaral’ın kısa düşen pasında topla son kez buluşan Bangura düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Tuzlaspor 1-0 öne geçti. Bu golden sonra beraberlik için baskı kuran Kocaelispor Amaral ile golü buldu. Skora dengeyi getirdikten sonra üstünlük golü için yüklenen Kocaeelispor kalesinde şok bir gol daha gördü. Atila’nın elle oynadığı gerekçesiyle kazanılan penaltı vuruşunda Mamba topu ağlara gönderdi ve Tuzlaspor bu golle 2-1 öne geçti.
HAMLELER İŞE YARAMADI
Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel son bölümde tüm kozlarını oynadı ve hücum oyuncularının tamamını sahaya sürdü. Beridze ile uzatma dakikalarında gole yaklaşan Kocaelispor’a kaleci Kurtuluş bir kez daha izin vermedi. Temsilcimizde hakem Feridun Daldaş önce yanlışlıkla Beridze’ye kırmızı kart gösterdi. VAR da pozisyonu tekrar inceleyen hakem Feridun Daldaş bu kez Davit’e kırmızı kart gösterdi. Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve temsilcimiz sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kötü gidişata son veremedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(44 )
Son Pişman - Yönetim gitsin ya, nedir bu rezillik, ayıp valla..
Koray - Ertuğrul Hoca bu takımla eyüpsporu yendi ve göztepenin 3 puan arkasında kaldı diye gönderen yönetim Göztepe 10 puan fark attı artık siz gidin
Adalı 54 - Buralarda körfezli kavşakçımı savaşçımı vardı böyle oyun şablonu ortaya koyuyordu ben ona bu takımdan birşey olmaz deyince bana köylü kentli muhabbeti yapıyordu ne oldu körfez li kavşakçı kardeş
Körfez 89 - Bizden birsey olmaz ama sizinde cikmamaniz icin son mac burda bu taraftar her pisligi yapsin bence hadi git köyüne yallah
Kerem - Yazik ya bu takima bizim gencleri toplayip mahalleden bir antranör getirsek en azindan bizim cocuklar deriz bu nadir ya? Ertugrul saglami neden gonderdiniz ?? Bunun kararini Kim Verdi? Neye gore karar verdiniz ? Adam olmasaydi zaten sen suan ligin sounda olurdun ama bunu ne yonetim ne seyirci ne istifa diyenler anlamadi bir turlu Ertugru hoca bu takimi cok iyi yere sampiyonluga oynatmaya calisti herseye ragmen ama siz onuda gonderdiniz sagolun
İstifalar Zinciri - Yıllardır yaşadığımız bu aynı şeyleri gelecekte de yaşamamak istiyorsak; taraftar grubunun değişmesi gerekiyor en başta, koltuk kıran ve bedava maça giren taraftarlar bitmeli. Sonra gerçekleri yazan bir yerel basın olacak. Ve en son profesyonel bir yönetici grubu ve başında futboldan anlayan, vizyon sahibi Kocaelisporlu olan bir başkan olmalı. Bunlar olduktan sonra Başarı zaten kendiliğinden gelecektir.
Kürşad Akıncı - Hemen bu hocayı ve bütün yabancıları kovun. Yönetim istifa etsin. Serdar dobra gelsin U19 ile sahaya çıkın. Bu Atilla ve Harununda gönderin. Kaçıncı bu takımı yakışı sanki gol atacak frikik atıyor
Ali Feti - ??? Ertuğrul sağlam ı gönderdin mi,ondan daha kariyerlisini getirecen, eger amacın Süper Lig se....yoksa olay bu sene lige çıkmamak düşüncesi var demek oluyor....
Nuri - Kpcaeliye gelmiş en büyük kabus engin koyundur allah bildigi gibi yapsın onu yediği paralarda
Çhty Karahan - Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir .Kocaelispor markası Mustafaya ve para avcıları topçulara malesef 3 gömlek büyük geldi. Buradaki tek suçlu Başkan namzedi Engin ve beceriksiz yönetimindir. Son yapılan transferleri kim bu takıma kakaladıysa ve bunların alınmasına kim onay verdiyse yazıklar olsun .Emirde büyük bir form düşüklüğü var mutsuz olduğu çok belli yakında kadarsa şaşırmayın bunu tange gitmesen 3 hafta öncede yazmıştım Cem ve sheidaev bu takımda herzaman ik 11 oynar yedek kalacak oyuncular olamazlar .Diğer oyunculara soyleyecek birşey yok bu ligin topçuları değiller inanmıyorsanız başaramazsınız TOPÇULARIN tuzu kuru paralar yatıyor tıkır tıkır KOCAELISPOR yenilmiş puan kaybetmiş kimin umurundaki (bizden başka) .En büyük Taraftar .....
Sadiç - Ertuğrul hocayı çok ararlar
Ugur - Saglami gonder basarisi olmayan adami getir. Tanki gonder yerine çöp gurcu getir. Sahaya forvetsiz cikacagiz sene sonuna kadar belli oldu maclardan. Hep yonetimi savundum ama artik yeter tahir baskanda israr etme engin diye lutfennnn
Baba Kadir - YAZIYOSUNUZ BEDAVADAN SÖZLER NERDE GERCEK KOCAELISPOR NERDE TARAFTAR NERDE FUTBOL NERDE IZMITIN ÇOCUĞU SAHADA HEPSI AYRI DÜNYALARDA NERDE ESKI EFSANELER NERDE MUHTESEMM TRİBÜN İCIM KAN AĞLIYOR KAN YAZARKEN BILE TÜYLERİM DIKEN DIKEN OLUYOR ÖZLÜYORUM ESKİ KOCAELİSPOR UMU AĞLAMAK ISTIYORUMMM SEVİNÇTEN EFSANE BABA KADİR BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA
Ford Thames - Galiba topcularin. DALAK lari odenmiyor aç topçu oynamaz
Eskiruh - Yönetim istifa Veli Kurt istifa HodriMeydan istifa yanlarında hocayıda götürsünler
Atakan - Ertuğrul hoca bu eşşeklerle bu kadar puan topladı adam gibi adamı yediler. Beceriksiz yönetim istifa
Ali - Ertugrul Sağlamı gönderdiniz getirdiğinizi gördük.
Yönetimin de istifa etmesi gerekir. Bu yönetimle zor.
41siyahyesl - Ne oldu koyun engin ne oldu hodri meydan sizin eseriniz hiç utanmıyor musunuz dışarı çıkarken hiç yüzünüz kızarıyor mu acaba ????? Ertuğrul hocayı neden gönderdiniz oğlum siz ???? Ertuğrul hoca olmasaydı şuan bu takım küme düşerdi küme...koyun engin nin hedefi play-off Ken Ertuğrul takımı 2. 3. Yapınca hepiniz bı havalara girdiniz zannettiniz ki bu iş tek futbolcularla oluyor alın size Mustafa hoca alın size iyi oyun.... diyordunuz yaaa kazanıyoruz ama sahada oyun yok al sana oyun al sana mis gibi galibiyetlerle güle gule play-off
Atakan - Ertuğrul Hocanın istediği santrforu alamayınca yolladılar hocayı kansızlar
Atakan - İyi kapak yapmışsın körfezi menfeati için kullanan rezillere
Erkan - Kesinlikle Ertuğrul Sağlam geri getirilmeli. Başka yol yok. Bu takımı yalnız o toplar tekrar. En azından umut vardı.
Murat - Bu begenmeler siz bence gecin takimin basina yonetin Ertugrul hocayi begenmediniz ya o Adam olmasaydi suan bu hayelleri degil ligten dusmeme hayalleri kuruyordunuz, Sayenizde Ertugrul istifa dersen adam zaten gider senin gondermene gerek yok gurur var adamda ..Ama simdi diyorumki Ertugrul hoca gelmezde hadi geldi anca play off o goturur....bu takimi o moralle
Chelykbash - Beş hafta sonra Playoff hattının da dışında oluruz hak etmiyoruz zaten , Ertuğrul hocaya teşekkür ediyorum emekleri için topladığı puanlar olmasa küme düşerdik
????İZMİT’LI???? - Beceriksiz yönetim.iki kez aynı hata yapılırmı devre arasında sen golcünü gönderiyorsun ilk okul çocuğu bile yspmaz bu hareketi. Yönetim istifa Gümüşhane otobüs biletini ben vereceğim gitte kurtulalım yazı yazmaya bile değmezsiniz İSTİFA EDİN
Korfezli Savasci - MRA. M ALTİPARMAK. FİRAT GUL. E SAGLAM vE M GURSEL 3 yıl 5 hoca hepsi birbirinden iyi MASAL anlatma yetenegine sahip .kocaelisporun sahada SİİR yazan ve HİKYESİ olan hocaya ihtiyaci var
Basiskele41 - Bir tek sen görmüşsün gerçekleri 3 yıldır en cacık hocaları takımın başına getirdi koyun nedeni belli
Adam futboldan anlamıyor bunu kimse jabul edemiyor ilk yarı sonunda bu takım play of a kalamaz dedik diye aforoz edildik
Chn - Yeterbe def olun gidin artık sizin gibi futbolcularında yönetiminde kocaelisporu ne hale getirdiniz
Korfezli - Harun ayaklarıyla degilde elleriyle müdahale etseydi ilk golü yemezdi Gökhan'ın değeri burda anlaşılıyor
Chelykbash - Paspal kaleci tutamadı o topu
Doğrusu Bu - Noldu demek ki Ertuğrul Hocanın bir suçu yokmuş kına yakın çok bilmişler
Gurbetteki Körfezli - Bu nasıl taraftar arkadaş,küfürler havada uçuştu,sahaya ellerine ne geçtiyse attılar,futbolcular salmış,laubali, disiplinsiz bir takım olmuş Kocaelispor.Umarım ceza almayız.
Futbol Sever Körfezli - Hangi sistemle oynadık ne oynadik belli degil. 343 müs sistem. Forvet nerede ben görmedim sahada. Forvetsiz oynadık resmen. Bizim neyimize 3lü savunma. 3tane pas yapamiyor takım. Biz ndn faydalı olabilecek transfer yapamıyoruz anlamadım. Çok mu zor yani bu iş.
İzmitli... - ''Bunlar beceriksizler ordusu''..Başta yönetim ve yönetimi oluşturanlar....
Batu41ks - Maalesef düşenin dostu Kocaelispor
İzmitli - Ertuğrul gitsin diyen çok bilmişler.
Sesiniz çıkıyor mu?
Bu takımın en büyük sorunu YÖNETİM .
Zagor - ERTUGRUL HOCA BİLEREK GONDERİLDİ ; İLK 2 YE GİREMEYECEGİNİ BİLİYORDU YONETİM ; COK BUYUK TEZGAHLAR DONUYOR ; MACLARA GİTMEYİN YAZİK
Murat - Ertugrul hocaga yalvarin geri gelsin yoksa play off ta halal onu bilin
Süleyman Can - Hoca istifa
Ali Kemal - Sırtınızda taşıdığınız o formaya yazık.
Başta yonetim sonra teknik kadro ve en sonrada kendisini futbolcu zanneden o zavallı guruplar hepinizi Allah kahretsin.
Ruhsuzlar Allahsiz kitapsizlar
Körfez41 - 2 maç seyircisiz cezamız da hayırlı olsun bu arada,taraftarda yaktı takımı,ne varsa attılar sahaya,takım zaten ne oynuyor belli değil.Teknik traktör gibi adamı takımın başına getirdiniz,yazık oldu.
Hikmet - Daha once defalarca yazdim Ertugrul hocayi gondermeyin diye gonderirsen fisi cekersin diye iste fis cekildi , Ertugrul hoca gitti play off dahil gitti bakin gorun
Gariban41 - yatıp kalkıp ertuğrul sağlama dua etsinler yoksa bu takım 2 sene önceki gibi yine düşerdi bu ligden...
Tramvay - Stad boş.. evet tramvay gelince dolacak evet..
Aa - Ertugrul istifa diye bagiranlarin bugun yonetim istifa diye sesi cikmiyor parali askerler!!!
Atakan - Hepsi yolundaa başka geçim kaynakları yok kim körfezi sırtında nemalanıyorsa...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.