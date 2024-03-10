Kabus bitmek bilmiyor: 1-2

MAÇA HIZLI BAŞLADI

Trendyol 1. Lig’de 26. hafta mücadelesinde sahasında Tuzlaspor’u konuk eden Kocaelispor maça hızlı başladı. Henüz 2.dakikada Kharavashvili’nin şutunda kaleci Kurtuluş uzandı ve topu kornere çeldi. 8.dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Amaral’ın çevirdiği topta Barış’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Kurtuluş gole izin vermedi. Dönen topta Davit’in vuruşu üstten auta gitti. 17.dakikada gelişen atakta ise Dani’nin şutunda top kalecide kaldı. İlk yarım saatlik dilimin ardından maçta tempo düştü. 35.dakikada Kocaelispor’da Giorgi sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Yusuf Cihat girdi. İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

ŞOK GOLLER YEDİK

Karşılaşmanın ikinci yarısına ise Kocaelispor kalesinde yediği şok golle başladı. 47.dakikada Amaral’ın kısa düşen pasında topla son kez buluşan Bangura düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Tuzlaspor 1-0 öne geçti. Bu golden sonra beraberlik için baskı kuran Kocaelispor Amaral ile golü buldu. Skora dengeyi getirdikten sonra üstünlük golü için yüklenen Kocaeelispor kalesinde şok bir gol daha gördü. Atila’nın elle oynadığı gerekçesiyle kazanılan penaltı vuruşunda Mamba topu ağlara gönderdi ve Tuzlaspor bu golle 2-1 öne geçti.

HAMLELER İŞE YARAMADI

Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel son bölümde tüm kozlarını oynadı ve hücum oyuncularının tamamını sahaya sürdü. Beridze ile uzatma dakikalarında gole yaklaşan Kocaelispor’a kaleci Kurtuluş bir kez daha izin vermedi. Temsilcimizde hakem Feridun Daldaş önce yanlışlıkla Beridze’ye kırmızı kart gösterdi. VAR da pozisyonu tekrar inceleyen hakem Feridun Daldaş bu kez Davit’e kırmızı kart gösterdi. Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve temsilcimiz sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kötü gidişata son veremedi.