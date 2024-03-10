Engin Koyun istifa tezahüratlarının ardından stadı terk etti

Şaban Yılmaz - Hala Hoca filan diyenlere söylenecek söz yok.Bu futbolcularla bu kadarı çok iyi.Oyuncu alırken kâr demler, arada köşeyi dönenler var mı,yok mu? Beş on uyur gezer alacağına,genç takımından takviyeli ,üç tane sağlam adam alsa yeterdi.İsi bilmeyen yönetici olursa böyle olur.Bu ligden düşmeyiz,korkmayın.Super lig hayali yaşamayın.