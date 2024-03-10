Kocaelispor Tuzlaspor mücadelesi 1-1 devam ederken ikinci yarıda Tuzlaspor'un ilk golünün ardından tribünlerden Engin Koyun istifa tezahüratları yükseldi. Bu tezahüratların ardından Tuzlaspor’un 2-1 öne geçmesinin ardından Engin Koyun stadı terk etti.
Engin Koyun istifa tezahüratlarının ardından stadı terk etti
Kocaelispor’un Tuzlaspor’a 2-1 yenildiği mücadelede Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, taraftarın “İstifa” tezahüratlarının ardından stadı terk etti.
10 Mar 2024 - 21:44 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma Yazdır
Mahreç Gökhan Beşiktaş
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
Şaka Gibi - Eyvah eyvah iki maç seyircisiz ceza geliyor,küfürler havada uçuştu,çakmak,para,su vs.ne varsa sahanın içine atıldı.Hocanın rezil açıklamasını duydunuz mu peki?Seyirci yüzünden yenildik demeye getirdi adam,şaka gibi değil mi?
Gurbet - Banko Rıza calımbay diyorum hemde bemen pazartesi.
Gulf41 - Başkan "ISTAKA" yı özlemiş.
Körfez - Ertuğrul Sağlam’ı kim gönderdi arkadaşlar biliyormusunuz S.P çünkü yeni teknik heyeti S.P getirdi aracı oldu ne görevi var S.P kişinin anlamış değilim neden maaş alır onuda bilmiyorum Yeni sezonda yeni Başkan yeni yönetim eski yönetimden hiçkimse olmasın mümkünse…
Körfez 89 - Hodri Meydanin ve Yönetimim hükmü kalmamistir artik istifa etmeleri gerekir cikar ugruna Ertugrul Saglami yediler neymis bu kentte korklara yer yokmus sizden ala korkakmi olur
Gizli - Engin Alan Yanina Mustafa Gürsel Al
Şaban Yılmaz - Hala Hoca filan diyenlere söylenecek söz yok.Bu futbolcularla bu kadarı çok iyi.Oyuncu alırken kâr demler, arada köşeyi dönenler var mı,yok mu? Beş on uyur gezer alacağına,genç takımından takviyeli ,üç tane sağlam adam alsa yeterdi.İsi bilmeyen yönetici olursa böyle olur.Bu ligden düşmeyiz,korkmayın.Super lig hayali yaşamayın.
Gerçekçi - Ertuğrul hocayı gödermek için orasını burasını yıtan spor yazarları bakalım yönetimi göndermek içinde aynı çabayı gösterebilecekmisiniz...
Çukurbağlı - Statdan kaçmakla olmaz.
Hocayla beraber sende git Koyun...
Ne istedin Ertuğrul dan.
Eli cebinde maç yönetiyor.
Mustafa Gürsel.
Filim mi çekiyorsun...
Ersin - Ertuğrul hoca boşu boşuna gitti takımı buralara getiren zaten Ertuğrul sağlam o yalaka şerefsiz gazetecilere kapak olsun
Körfez 89 - Adamsin renktas bir zahmet hodri meydanda defolup gitsin
041 - Çok haklısın.herkes futbol yorumcusu.Ertuğrul hocayı çok ararız
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.