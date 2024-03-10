Rauf Orbay Sokak trafiğe kapatıldı

Kent merkezi yayalaştırma projesi kapsamında UKOME’nin, sokağı sadece akşam saatlerinde trafiğe kapatması dikkat çekti. Kafelerin olduğu Rauf Orbay Sokak yaz mevsiminde saat 19.00 ile 01.00, kış mevsiminde ise saat 20.00 ile 24.00 arası araç trafiğine kapalı olacak. Sokağın trafiğe kapatılıp özellikle gençlere açılması bölgedeki kafe ve iş yerleri için büyük avantaj sağlayacak. Gençler ve esnaflar özellikle kafelerin olduğu bölgede yayalaştırma projelerinin önemli olduğuna dikkat çekiyor.