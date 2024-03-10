Rauf Orbay Sokak trafiğe kapatıldı

Kent merkezi yayalaştırma projesi kapsamında UKOME’nin, sokağı sadece akşam saatlerinde trafiğe kapatması dikkat çekti. Kafelerin olduğu Rauf Orbay Sokak yaz mevsiminde saat 19.00 ile 01.00, kış mevsiminde ise saat 20.00 ile 24.00 arası araç trafiğine kapalı olacak. Sokağın trafiğe kapatılıp özellikle gençlere açılması bölgedeki kafe ve iş yerleri için büyük avantaj sağlayacak. Gençler ve esnaflar özellikle kafelerin olduğu bölgede yayalaştırma projelerinin önemli olduğuna dikkat çekiyor.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.