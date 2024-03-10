Otobüs şoförü yolda terör estirdi

Vatandaş yaşadığı olayı şöyle anlattı:

8 Mart akşamı Yeniköy Kalıcı Konutları’nın önünden çocuğumu almak için emniyet şeridinde durakladım. Arkamdan gelen 17 cam numaralı 41 E 9979 plakalı Gölcük- İzmit arasında sefer yapan özel halk otobüsü arkamdan emniyet şeridinde selektör yapa yapa geldi. Ben durunca o da durmak zorunda kaldı.

TERÖR ESTİRİYORLAR

Şoför, içi yolcu dolu otobüsü makaslayarak önüme kırdı. Otobüsten inip 9 yaşında kız çocuğumun yanında beni tehdit edip üstüme yürüdü. Darp olmadan bindi otobüse fakat bu sefer de yolda yine sol şeritte otobüsün içi de yolcu varken beni ve çocuğumu tehlikeye atarak kocaman otobüsü üzerime kırdı. Bir halk otobüsü şoförünün bu hareketleri yapması ne demek oluyor? Bu arkadaşlara psikoteknik veriliyorsa neye göre veriliyor? Yolda terör estirip içi yolcu dolu otobüsü halkın üstüne sürsünler, trafik magandalığı yapsınlar diye mi psikoteknik belgeleri veriliyor? Bu olayı belediyeye polise bildirdim. Ancak kamuoyunun da bilmesini ve bu tür trafik terörünü ortaya çıkaran kişilerin trafiğe çıkmasının yasaklanmasını istiyorum.