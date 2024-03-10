Mustafa Gürsel “Statta sanki takımın iyiye gitmemesini isteyen hava vardı”

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “İlk yarı başında değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız var. Sonra maça tempo veremedik. Tam tempo yakalayacağımız zamanlarda rakibin zaman geçirmesi, yatması başladı. Bireysel hatadan golü yedik. Sonra sistemi değiştirdik. Beraberlik golünü de bulduk. Sonra penaltı pozisyonu; bilmiyorum nasıl penaltı. Sonra da oyun oynanmadı. Futbol adına kim olursa olsun gerçekleri söylemek lazım. Bir kalecinin bu kadar yattığı ortamda hakemin oyunun bu kadar durmasına göz yumması oyunu gerdi. Oyun gerildikten sonra da oyun olmadı. Oyun o kadar çok durdu ki. Oyuna tam tempo katacakken oyunun durması, oynatma adına hiçbir şey yapılmaması söz konusu. Bunlara yapana prim tanınan ortamdayız. Verdiği penaltı pozisyonuna da bakıyorum; beş dakika VAR’a gidip, inceliyorsun, sanki bir şey arıyormuş gibi. Varsa vardır. Bir bakışta görünür. Beş dakika VAR’a baktıysanız demek ki tereddütlü bir şey. 20 santimden top değiyor ya da değmiyor, o da net değil. Bütün kararlar, bütün düdükler maçın oynanmaması adınaydı. Oyuna iyi başlamıştık. İlk yarı belli şeyler yaparken. İkinci yarı 1-1’de enerjiyi, sinerjiyi yakalamışken oyunun atmosferi değişti. Kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.
“STATTA SANKİ İYİYE GİTMEMESİNİ İSTEYEN HAVA VARDI”
Camianın tepkisi ve toparlanma adına ne yapılması gerektiğine dair ise Mustafa Gürsel, “İlk kez iç sahada oynuyoruz. Birlik ve beraberlikle bunun içinden çıkmamız lazım. Bugün ilk yarıdan son ana kadar sanki iyi olmaması gibi atmosfer vardı. Olayın iyiye gitmesi istenmiyor gibiydi. Stattaki atmosfer oyunculara da yansıyor. Oyuncunun özgüvenine yansıyor. Yaptığımız hatalar da bundandır. Bu işin altından hep beraber kalkacağız. Birlik ve beraberlik olmadığında herkes başla yere çekiyor. Olay çıkmaza giriyor. Önemli olan Kocaelispor’un başarılı. Bunun için de ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Bugünkü maçta maçın başından beri stattaki hava oyunculara da yansıyor” diye konuştu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(19 )
Aa - Ne diyosun hoca!!! sne bunubilmiyor muydunda geldin? Ne bekliyorsun oynattigin oyundan!
Hareket - Hocam ne anlatıyorsun?
Biz senden daha hareketli maç izledik tribünde
Küme düşmeme mücadelesi veren takım'a varlık gösteremiyor sun.
Mübarek günde günaha soktunuz
Derhâl git hoca
Akarcalı41 - Sen ne anlatıyorsun ,sözün bittiği yerdeyiz. Bitti.
Darıcalı - Sende suç yok ki.
Engin Koyun'un aldığı futbolcu da hoca da kendine benzer
Kandıralı - Zaten sizin oyun anlayışınız,topçu tayfasının vurdumduymazlığı yüzünden taraftarda çileden çıktı ve sahaya ne varsa attılar,bundan sonra en az 2 maç zaten seyircisiz oynarsınız merak etme hoca,kafanıza göre takılın yani.Kendinizde hiç suç yok,yönetim de hiç yok öyle mi?
Volkan 41 - Lan defolup git ne anlatıyorsun sen sana kim okuyor bunları açıklama diye söylüyorsun stad da iyi olmasın diye hava varmış kukla seni seni neden takımın başına getirdikleri de belli oldu
Uzuntarlalıç - Ertuğrul sağlam istifa diyenler nerde şimdi
Numaralı - Bu nasıl bir açıklama Engin Koyun gerçeği var iken o stad dolmaz HodriMeydan yönetim değişmedikçe de tribünlerde heyecan olmaz maalesef
. - Cuma'nın gelişi Perşembe den belli
Mustafa Reşit AKÇAY ve Ertuğrul SAĞLAM'ı yiyenler size sıra gelmez mi sandınız
O yüzden en gür sesle yönetim istifaaaaaa
Çhty Karahan - Mustafa hoca sen Kocaelispora gelirken hele hele Ertuğrul hocanın yerine o koltuğa oturmayı kabül etmişken Ateşten gömleği giymeden önce düşünecektin herşeyi sen hangi takıma geldiğini farkına varmışsındır umarım burası Kocaelispor hoca burada herkes futboldanda futbolcudanda hocadanda iyi anlar hiç bahane üretme ilk hafta yenisin dedik sustuk ikinci hafta 3.hafta sonuç koca bir 0 (sıfır) şimdi git Yönetiminle ve futbolcularımla konuş bu bermuda şeytan üçgeninden çıkart takımı eeee bunu için gelmedinmi sen buraya hadi kolay gelsin Gençler birliği maçına iyi hazırla takımı Yenmem lazım yoksa içerdeki Göztepe maçı cehenneme döner .Eskiler ne demiş ne ekerseniz onu biçeceksiniz.
Tayyibe H. Çakar - 2.haftada başladı bahaneler. Hiç bir şey olmasa da bir şey oldu hesabı...
Kale Arka - Boş yapmayın istifanızı verin Veli Kurt ile tatile çıkın
Gerçek Gerçek Gerçek - LAF SALATASI YAPMA HOCA TAKIM OYNAYAMIYOR. ACİLEN İSTİFA ETMEN GEREKİR, BECEREMEDİN
Son Pişman - Ya bi çek git kardeşim, içerde Tuzla’ya yenilmişsin birde suçu stada, seyirciye , bilinmeyen gizemli şeylere, hakeme vs atmaya çalışıyorsun, menejerinide yönetiminide al git kardeşim, bi gidin yaw çıldırtmayın insanı…
Kurthan - Vallahi aynı şeyleri düşünüyoruz mademki sen yazdın benim yazmama gerek yok
Basiskele41 - Arkana bakmadan git bu takım sana 10 numara büyük bir dahaki iç saha maçında seni takımın başında görmek istemiyir seyirci
Körfezli41 - Tuzlanin hocası bide utanmadan aciklamami yaptın sahtekar maçı satın aldığıniz yetmiyormus gibi bide 90 dk cirkeflik yapın yerden kalkmayın demissin topcularina ortada oynadığınız oyunmu vardı
Körfez - Bu nasıl bir açıklama. Seçerekmi buluyorlar bu hoca müsfettelerini. Defol git
İzmitli Tarık - Sevgili hoca daha dün geldin bugün algı yaratmaya çalışma oraya gelipte takımın kötü olmasını kimse istemiyor her gelen destek için şampiyonluk için geliyor.sen önce takım içi Arkadaşlıkları takım ruhunu aşılamaya bak.takimda herkes ayrı bir dünya.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.