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10 Mar 2024 - 22:23- Spor G:

Kocabıyık: “Kocaelispor’un hücum gücünü mücadeleyle kırdık”

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Trendyol 1. Lig 26. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'un konuk ettiği Tuzlaspor’a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Kocabıyık: “Kocaelispor’un hücum gücünü mücadeleyle kırdık”
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Maç sonunda Kocaelispor taraftarının alkışladığı Tuzlaspor’un teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık ise, “Ligin en zor deplasmanlarından biriydi. Alt sıralardan kurtulmak için mücadele ettiğimiz maçtı. Çok önemli galibiyet aldık. Mücadele eden takımız. Kocaelispor’un hücum gücünü mücadeleyle kıracağımızı düşünüyorduk. Nispeten de başarılı olduk. İyi mücadele ederek bulduğumuz kontrataklarla pozisyon oluşturduk ve bu da bize 3 puanı getirdi. İlk yarı ortada geçti. İkinci yarı golle başladık. Baskıyla gol yedik. Ardından yine öne geçtik. Haftaya oynayacağımız Erzurum maçı öncesi moral oldu. İki takım da çok iyi mücadele etti. Maç içinde bazı tatsızlıklar ve oyunun durduğu anlar oldu. Kendi adımıza mutluyuz. Haftaya zor deplasmana gideceğiz. Oradan da puan ve puanlarla döneriz inşallah” sözlerini kaydetti.

 

# kocaelispor

10 Mar 2024 - 22:23 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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