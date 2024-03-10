İrşadiye köyünde kamyon devrildi

Vatandaşlar, “Firmanın kamyonlarına yaptıkları hatalar nedeniyle jandarma 35 bin lira ceza kesmesine rağmen hiçbir değişiklik olmadı. Çok ağır tonajlarla köyden geçtikleri için aldıkları cezalara rağmen hiçbir değişiklik olmadı. Köyümüzün yollarının tamamı bozuldu. Biz bunu her yere söyledik ama ilgilenen olmadı. En son bir kamyonun köyün girişinde devrilmesi ile yaşadığımız tehlikenin boyutunu gördük. Tüm belediye ve mülki amirlerden talebimiz bizi bu kamyonlardan ve ağır tonajlı araçlardan kurtarmalarıdır. Çocuklarımız sokakta oynayamaz hale geldi. Artık bu duruma dur denilmesini istiyoruz” dedi.