Derince’de 5 kişilik aile doğalgazdan zehirlendi

Edinilen bilgilere göre, Derince Yavuz Sultan Mahallesi Hale Sokak adresindeki bir evde yaşayan anne Sema Ö. (42) ile çocukları Alara Ö. (13), Gani Ö. (9), Leyla Ö. (7) ve Lina Ö. (4) sızan doğalgazdan zehirlendi. Annenin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Anne ve çocukları ambulanslarla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.