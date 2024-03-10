Kazım Karabekir Okulu ile ilgili iddialara yanıt

Velilerin, özellikle öğlen getirilen yemeklerin üzerine isim yazdırılıp güvenliğe bırakılmasının doğru bir uygulama olmadığı konusundaki şikayetleri ile ilgili bilgi verilmezken, şikayeti yapan kişinin okulun karşısındaki esnaf olduğu belirtildi. Öğrencilerin veli izni olmadan okul yönetimi tarafından dışarı çıkartılmasının kanunen yasak olduğunu söyleyen kantin işletmecisi yakınları, kantin işletmesinin okulun aldığı kararlarla ilgili bir ilişkisi olmadığını ve okulun tamamen kanunların gereğini yerine getirdiğini belirtti.