İztop Evleri’ni kokarca böceği istila etti

Kurumları göreve davet eden vatandaşlar, “Yaklaşık bir yıldır mahalle civarı ve site içinde daire giderleri, balkonlarda ve bina girişlerinde kokarca böcek istilası var. Bu durum bizi ve çocuklarımızın tedirgin etmektedir. Bunu biz ve civarda birçok kişi, yetkili kurumlara iletti. Ama hiçbir sonuç alamadık hatta aradığımız belediyelerden geri dönüş dahi tarafımıza yapılmadı. Kışın kurak geçmesi, kar ve soğuk olmadığından dolayı hızlı üreyen bir böcek türü bu. Bahar ve yaz ayları daha da artış olacaktır. Daha büyük sıkıntılar yaşamadan önlem alınmasını istiyoruz.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.