İztop Evleri’ni kokarca böceği istila etti

Kurumları göreve davet eden vatandaşlar, “Yaklaşık bir yıldır mahalle civarı ve site içinde daire giderleri, balkonlarda ve bina girişlerinde kokarca böcek istilası var. Bu durum bizi ve çocuklarımızın tedirgin etmektedir. Bunu biz ve civarda birçok kişi, yetkili kurumlara iletti. Ama hiçbir sonuç alamadık hatta aradığımız belediyelerden geri dönüş dahi tarafımıza yapılmadı. Kışın kurak geçmesi, kar ve soğuk olmadığından dolayı hızlı üreyen bir böcek türü bu. Bahar ve yaz ayları daha da artış olacaktır. Daha büyük sıkıntılar yaşamadan önlem alınmasını istiyoruz.