İlçe Başkanı görevden alındı

31 Mart'ta yapılacak 2024 Yerel Seçimleri öncesi kentteki tüm başkan adaylarını açıklayan ve çalışmalarına başlayan Zafer Partisi Kocaeli Teşkilatı'nda, İzmit İlçe Başkanı Banu Aykan görevden alındı. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz "Kamuoyuna duyurulur; Zafer Partisi İlçe Başkanı görevden alınmıştır. Yeni atanacak ilçe başkanı kısa süre içerisinde duyurulacaktır" ifadelerini kullandı. Banu Aykan, geçtiğimiz 10 Mart akşamı gerçekleşen aday tanıtım toplantısındaki gerginlik sonrası adaylar tanıtılırken İzmit Belediye Başkan Adayı Recep Yazıcı anons edilmeyince tepki göstermiş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Ne oluyor?' demesi üzerine 'Başkanın İzmit Belediye Başkan Adayımızın ismi anons edilmedi' demişti. Yaşanan bu olayın görevden alınma kararını getirdiği tahmin ediliyor.