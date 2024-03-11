Önünde duran araca çarpıp devrildi

Kaza, gece saatlerinde Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. H.B. idaresindeki 06 CCA 647 plakalı hafif ticari araç sağ şeritte duran K.T. hakimiyetindeki 41 AIA 931 plakalı hafif ticari araca çarptı. 06 CCA 647 plakalı araç devrilirken yol kenarında park halindeki 17 SA 019 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan 41 AIA 931 plakalı ise park halindeki 34 HZ 0925 plakalı otomobile çarptı.
YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Yan duran hafif ticari aracın sürücüsü H.B. sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, 34 HZ 0925 plakalı otomobilin sabah saatlerinde de maddi hasarlı kazaya karıştığı, bunun üzerine sürücüsü tarafından yol kenarına park edildiği öğrenildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, hafif ticari aracın duraklayan başka bir hafif ticari araca çarpıp devrildiği görülüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.