Gebze'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 43 LK 700 plakalı hafif ticari araç ile M.S.B. hakimiyetindeki 34 BU 4473 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. M.K. idaresindeki araç çarpışmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarparken, araçta bulunan Ö.S. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Ö.S., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜLER POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Hafif ticari araç sürücüleri M.K. ile M.S.B., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.