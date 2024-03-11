Gebze'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 43 LK 700 plakalı hafif ticari araç ile M.S.B. hakimiyetindeki 34 BU 4473 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. M.K. idaresindeki araç çarpışmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarparken, araçta bulunan Ö.S. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Ö.S., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜLER POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Hafif ticari araç sürücüleri M.K. ile M.S.B., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA