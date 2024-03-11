Ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Mercek’ 13 operasyonları hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, 75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-13” operasyonlarında 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildiğini belirtti. Aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu operasyonlarda bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
7⃣5️⃣ ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4️⃣ gündür devam eden “MERCEK-13” operasyonlarında;
?6️⃣4️⃣1️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
?5️⃣0️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
?1️⃣9️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
?1️⃣3️⃣4️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
?8️⃣4️⃣4️⃣… pic.twitter.com/9f4kH5KKeg
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2024
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.