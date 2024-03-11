Otomotivde üretim arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk iki aylık verilerini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 8 artarak 241 bin 861 adet olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artan otomobil üretimi ise 151 bin 14 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 250 bin 886 adede yükseldi.

TİCARİ ARAÇ GRUBUNDA GERİLEME

Ticari araç grubunda, yılın ilk iki ayında üretim yüzde 2, ağır ticari araç grubunda yüzde 27 artış yaşanırken hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1’lik gerileme gözlendi.

2023 yılının ilk iki aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 11, ağır ticari araç pazarı yüzde 20, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 artış sağladı.

İHRACAT YÜKSELDİ

Yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4, otomobil ihracatı ise yüzde 3 yükseldi. Bu dönemde, toplam ihracat 164 bin 560 adet, otomobil ihracatı ise 100 bin 232 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024’ün ilk iki ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 193 bin 297 adet olarak kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 52’lik artışla 146 bin 318 adede ulaştı

Kaynak: AA