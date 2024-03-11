Fitch kararı altın borsayı nasıl etkiler?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye kararı sonrasında gözler piyasalara çevrildi. Geçen hafta cuma günü BIST 100 endeksi yeniden 9 bin puan seviyesinin üzerine çıktı. Gram altın ise 2250 lirayı aştı. Peki olumlu gelişme sonrası haftanın ilk gününde borsada sert yükseliş gelir mi? Neredeyse her gün rekor üstüne rekor kıran gram altın için dikkat edilmesi gereken en kritik seviye ne?

Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Fitch yıllar sonra nihayet Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltirken görünümü de durağandan pozitife çıkardı. Aslında Türkiye bu notları hak edecek seviyede değildi ve bu bilinen bir gerçekti. Risk priminin düşmesi, tahvil ihalelerine 5-6 kat alım gelmesi, ihracatta kırılan rekorlar ve cari açıktaki düşüşe rağmen nedense Fitch işi ağırdan alıyordu ve diğerlerinin de gerisindeydi. Karar çok gecikmiş bir karar ve zaten Türkiye piyasaları Fitch kredi notuna göre işlem yapmıyordu.

PİYASAYA YABANCI GİRİŞİ ARTAR MI?

Not artışı hala yetersiz olduğu için nota bağlı yabancı girişi beklemiyoruz. Çünkü, Standard & Poor's ve Fitch için BBB-, Moody's için Baa3 ve yukarısı yatırım yapılabilir seviye olarak kabul edilmektedir. S&P ve Fitch için BB+, Moody's için Ba1 ve aşağısı ise yatırım yapılamaz olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda not hala BBB-’nin altında olduğundan hiçbir anlam ifade etmemektedir. Kısacası bu notun yabancı yatırımcı davranışları açısından önemli bir etkisi olacağını düşünmüyoruz.

HAFTANIN İLK GÜNÜ BORSADA SERT YÜKSELİŞ GELİR Mİ?

Muhakkak olumlu etkileyecektir. Çünkü daha önce Fitch’in not artırımı söylentileri varken herhangi bir açıklama gelmemesi borsada satışa yol açmıştı. Gecikmeli de olsa gelen bu açıklama moral olarak alım dalgası yaratabilir diye düşünüyoruz. Borsa açılışta 9280 puan seviyelerini test edebilir. Bu sayede yaklaşık 8 iş günüdür gelen aşağı sinyallerine de son verebilir.

BORSADA YÜKSELİŞ İÇİN EN KRİTİK SEVİYE!

Borsada trend henüz yukarı dönmedi, ancak gelen haberle beraber 9280 puan seviyesinden işlem geçebilirse, o zaman yukarı sinyalleri tekrar gelmeye başlayacaktır. Şimdilik tepki alımları geldi diyebiliyoruz. Özellikle 9144 puan seviyelerinin üzerinde kalması boğa piyasasını yani alıcı ağırlıklı piyasayı tekrar geri getirebilir.

BORSA İÇİN RAKAM VERİLDİ: OLDUKÇA YÜKSEK GÖRÜYORUZ

Aslında yerel seçimlerin yaklaşmakta olması nedeniyle pozisyon ayarlamaları dalgalanmalara sebep olsa da piyasa satış konusunda pek de istekli değil. Çünkü bir yandan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirim beklentisi borsalara alım getirirken, diğer yandan seçimden sonra yabancı yatırımcı gelecek söylemleri, borsada daha da yukarıların test edilebileceği ihtimalini de artırıyor. Yabancı payı artmaya devam ederken borsaya dolar bazında baktığımızda 11,000-12,000 ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz.

GRAM ALTINDA 2200 LİRAYA DİKKAT!

Ons altın değerinin 2030 dolardan kısa vadeli hedefimiz olan 2150 dolar seviyesini geçerek 2177 dolar seviyelerine kadar gelmesi yurt dışında altının ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. 2183 dolar önemli bir direnç ve buralardan satış gelme riski var.

Bu durumda gram altında bir miktar daha yukarı yaptıktan sonra kar satışlarıyla karşılaşabilir. İçeride altın ithalatında düşüş olması fiyat farklılıklarına yol açacağından düşüşün çok fazla olmasını beklemiyoruz. Ancak son zamanlardaki grafiklerin pek de sağlıklı olmaması nedeniyle dikkatli olmakta fayda var. Yurt dışı fiyatlamalar nedeniyle ve dövizde bir miktar gevşeme ihtimalinin artması nedeniyle 2200 lira seviyelerinde dikkatli olmakta fayda var.

Özellikle VİOP Şubat 2025 ayı dolar kontratları iyi takip edilmelidir. Son zamanlarda aşırı yukarı yönlü tepki geldiği için, piyasa gerilmişti. Bu hafta orada bir gevşeme ve rahatlama olursa, piyasaları daha moralli görebiliriz.”

Kaynak: Milliyet