Samsun'da korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 03.10'da Samsun Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesinin 17,4 kilometre açıklarında ve 18.2 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Samsun başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Tavlı, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar." dedi.

Kaynak: AA