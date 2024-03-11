Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Bankada parası olanlar dikkat! Faiz rekora koştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Bankalar mevduat faizini 22 yılın zirvesine yükseltti. 3 aylık vadeli mevduatta faiz yıllık yüzde 53.25'i aştı. Kümülatif olarak ise faiz yüzde 64.86 oldu.

Bankada parası olanlar dikkat! Faiz rekora koştu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler enflasyona yakınsayan mevduat faizleriyle tanışmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalarca mevduatlara verilen ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Banka adı belirtmeyen Merkez Bankası 3 aylık vadede 22 yılın zirvesi olan yüzde 53.25'i gördü. Aanapara+yenileme yapılarak 1 yıl boyunca vadeye paranın bağlanması halinde kümülatif getirisi yüzde 64.86 oldu. Böylece TÜİK'in Şubat ayı için açıkladığı yüzde 67.07 oranındaki enflasyon oranına faiz getirisi yaklaşmaya başladı.

FAİZ YİNE DE ENFLASYONUN ALTINDA KALIYOR

Paradan para kazanmak isteyenler için mevduat faizi cazip görülse de şu anki faiz oranlarıyla anapara, enflasyon karşısında 2.21 puan erimiş oluyor. Mevduat faizinin kümülatif getirisinin enflasyon oranını aşmasıyla birlikte parasını mevduatta değerlendirenler kazanmış oluyor. Ancak şu anda bu durum mevduat hesaplarında henüz gerçekleşmedi.

100 BİN LİRA 1 YIL SONRA 164 BİN LİRA EDİYOR

100 bin lirasını 3 aylık mevduata bağlayıp 1 yıl boyunca anapara+faiz yenilemesi yapan bir mudi yıl sonunda yüzde 64.86 oranında faiz getirisi sağlamış oluyor. Faizin diğer aylarda artacağı varsayımıyla davranıldığında bu oranın enflasyon rakamını yakalaması beklentisi büyük çapta gerçekleşebilir.

ÖRNEK PARALAR VE HESAPLAMALAR

Mevduatı aylık vadeye yüzde 44.56'dan bağlayan birisi 1 yıl boyunca faizin bu seviyede kalması halinde anapara+faiz yenilemeleriyle birlikte yüzde 54.89 oranında getiri sağlayacak.

3 aylık vadede yüzde 53.25 oranında faizle 1 yıllık süre için anapara+faiz yenilemeli olarak paranın bağlanması durumunda yüzde 64.86 oranında kümülatif getiri sağlanabiliyor.

6 aylık vadede yüzde 50.61 faiz oranıyla 1 yıllık süre için anapara+faiz yenilemeli olarak para mevduata yatırıldığında kümülatif getiri yüzde 57.01 oluyor.

MERKEZ BANKASI DESTEKLİYOR

Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'e yükseltti. Bununla birlikte piyasadaki likiditeyi yüzde 45 faiz oranıyla çekerek depo alım ihaleleri düzenlemeye başladı. Bankaların yüksek faiz nedeniyle yeni kredi vermekte zorlandığı dönemde bankalara yönelik olarak destek olan depo alım ihaleleri mevduat faizlerindeki yüksek duruşu korumaya yönelik çabaları da ortaya çıkarıyor.

Kaynak: Hürriyet

# faiz, Merkez Bankası, para, kredi, Türkiye, yeni

11 Mar 2024 - 09:19 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.040.924 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Küresel piyasalar negatif seyrediyor mask
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi? mask
Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?
Konut piyasasında son durum: Beklentiler değişti mask
Konut piyasasında son durum: Beklentiler değişti
Bedelliden 28.5 milyar lira gelir elde edildi mask
Bedelliden 28.5 milyar lira gelir elde edildi
Bakan Şimşek'ten 'Fitch' mesajı: Not artışı sürecek mask
Bakan Şimşek'ten 'Fitch' mesajı: Not artışı sürecek
Yılmaz: Hedef 2026'da tek haneli enflasyon mask
Yılmaz: Hedef 2026'da tek haneli enflasyon

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL