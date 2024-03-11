Kocaelispor taraftarı Tuzla’nın hocasını kucakladı

Kocaelispor’un Pazar akşamı sahasında 2-1 mağlup olduğu maçta taraftarlar yönetimi ve bazı futbolculara yoğun tepki gösterdi. Karşılaşmanın bitiminde ise rakip takımın antrenörü Bekir İrtegün’ü ise tribüne çağırıp alkışladılar. Milli takımın eski futbolcusu Bekir Ertegün, maç içinde kulübesinden dışarı çıkmaya çalışan oyuncularına engel oldu. Ayrıca sürekli yere yatıp, sakatlık numarası yapan kalecisi Kurtuluş Yurt’a kızdı. Bekir İrtegün’ün saha kenarındaki bu davranışları Kocaelisporlu taraftarların hoşuna gitti. Karşılaşma sonrasında da genç teknik adamı tribüne çağırıp, alkışladılar. Bekir İrtegün, taraftarların sevgi gösterisi karşısında şaşırdı.