Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak

ABONE OL Google News Sayfamız

SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 11 Mart Pazartesi günü 6 ilçede elektrikler kesilecek.

Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’de 11 Mart Pazartesi günü SEDAŞ’ın planlı kesintileri kapsamında 6 ilçede elektrikler kesilecek.  Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Gölcük, Körfez ve Derince’de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
57392KOCAELİKANDIRA KAYMAZ, SELIMKÖY, SELİMKÖY SAHTIYANLAR MEVKII, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER11.03.202409:0015:30
57592KOCAELİKARAMÜRSEL HAYRİYE 3317., HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK11.03.202410:0013:30
57593KOCAELİKARAMÜRSEL AKÇAT, AVCIKÖY, YALAKDERE 19 MAYIS CD., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ARK SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNA HERSEK SK., ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., DAMLA SK., DOĞAN SK., ELMAS SK., EYÜP SULTAN CD., GARDENYA SK., GELİNCİK SK., GÜLEN SK., GÜREŞ SK., GÜVEN SK., HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE SK., KASATURA, KAYNAK SK., KIRKPINAR CD., KURTULUŞ SK., MEŞELİK SK., MOR MENEKŞE SK., NEHİR SK., SADIK SK., STAD SK, SU DERESI, SUSAM SK., TEBESSÜM, TOPÇU DERE SK, TOPÇU DERE SK., YAPRAK SK.11.03.202411:0017:30
57605KOCAELİKARTEPE ARSLANBEY, FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE AKDEMIR, ATALAR SK., BALKAYA SK., BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEMRE SK., ÇAMLI SK., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELMALIK SK., ERASLAN SK., FETİH SK., GAZI, GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT CD., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KULELİ SK., KURTBEY, MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELİHA, MELTEM SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN SK., ÖZVEREN SK., PLATİN SK., RAHMİ SK., SAMANYOLU SK., SARAYBAHÇE, SEHERYELİ SK., SİMGE SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLE, TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAŞ SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM SK., ZÜMRÜT SK.11.03.202409:0017:00
57692KOCAELİKANDIRA KAYMAZ, MÜLKÜŞEHSUVAR HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKII, OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER11.03.202409:0017:00
57717KOCAELİGÖLCÜK YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, BORA SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., HAYDARPAŞA CD., ILICA, ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., MEDENİYET CD., MELDA SK., ORHANBEY CD., OSMANBEY, OSMANLI CD., PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SOMUNCU SK., SUNA SK., TUĞRA SK., VALİDE SK., YENIÇERI, YENİÇERİ SK.11.03.202409:3017:30
57718KOCAELİGÖLCÜK DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ 50. SK., ALBAYRAK SK., ALI ÖZDEMIR, ALİÇAVUŞ CD., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AŞIK VEYSEL CD., AYDIN, BURAK, BURAK SK., CENGİZ TOPEL SK., DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., FIRAT CD., GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÜLİŞAN SK., GÜMÜŞ CD., GÜZEL, HAVVA NENE SK., İKİZ CD., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KARINCADERE CD., KORU, KUVAYİ MİLLİYE CD., MAHMUTOĞLU CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., MURAT PİR SK., MUSTAFA ÇAVUS, NURSEDA, NURSEDA SK., PIRALLAR, PİRALLAR CD., RESUL SK., RUKİYENENE SK., SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERHAT SK., SEYİT GAZİ CD., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN CD., ŞEHİT ZAFER SK., TAŞOCAĞI SK., TOSUNLAR CD., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD.11.03.202409:3017:30
57775KOCAELİKÖRFEZ ILIMTEPE, İLİMTEPE 13. SK., 201. SK., 221. SK., ALPASLAN, ŞANTİYE YOLU SK11.03.202409:0014:00
57777KOCAELİDERİNCE KAŞIKÇI FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER11.03.202409:0017:00
57795KOCAELİKANDIRA KOCAKAYMAS GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE11.03.202409:0017:00
57883KOCAELİKARTEPE İBRİKDERE, UZUNTARLA 157. SK., 202. SK., 203., 203. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 209. SK., 211. SK., 212., 212. SK., 213. SK., 214. SK., 215. SK., 217. SK., 218. SK., 222., 222. SK., 224. SK., 225. SK., 227. SK., 228. SK., 230., 230. SK., 231. SK., 233., 233. SK., 234., 234. SK., 236. SK., 237. SK., 238., 238. SK., 239., 239. SK., 241. SK., 245. SK., 249., 301. SK., 302., 302. SK., 303. SK., 306. SK., 307. SK., 309. SK., 310. SK., 311. SK., 312. SK., 314. SK., 318. SK., 319. SK., 321., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 324., 324. SK., 325., 327. SK., D-100 KARAYOLU, FIRUZE, FİRUZE CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT, SULTAN BEYAZIT CD.11.03.202409:0016:00

Kaynak: Haber Merkezi

# ilçe, Kocaeli, yeni, İzmit, Gölcük, Körfez, Kartepe, karamürsel

11 Mar 2024 - 09:28 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.040.924 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Giresunlulardan Çiftçi’ye coşkulu karşılama mask
Giresunlulardan Çiftçi’ye coşkulu karşılama
Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak
Samsun'da korkutan deprem mask
Samsun'da korkutan deprem
Otomotivde üretim arttı mask
Otomotivde üretim arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı
ATMACA’dan yerli ve milli turbojet motorla ilk test atışı: Hedef başarıyla vuruldu mask
ATMACA’dan yerli ve milli turbojet motorla ilk test atışı: Hedef başarıyla vuruldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL