Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak

Kocaeli’de 11 Mart Pazartesi günü SEDAŞ’ın planlı kesintileri kapsamında 6 ilçede elektrikler kesilecek. Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Gölcük, Körfez ve Derince’de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|57392
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KAYMAZ, SELIMKÖY, SELİMKÖY
|SAHTIYANLAR MEVKII, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|11.03.2024
|09:00
|15:30
|57592
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|HAYRİYE
|3317., HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK
|11.03.2024
|10:00
|13:30
|57593
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AKÇAT, AVCIKÖY, YALAKDERE
|19 MAYIS CD., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ARK SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNA HERSEK SK., ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., DAMLA SK., DOĞAN SK., ELMAS SK., EYÜP SULTAN CD., GARDENYA SK., GELİNCİK SK., GÜLEN SK., GÜREŞ SK., GÜVEN SK., HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE SK., KASATURA, KAYNAK SK., KIRKPINAR CD., KURTULUŞ SK., MEŞELİK SK., MOR MENEKŞE SK., NEHİR SK., SADIK SK., STAD SK, SU DERESI, SUSAM SK., TEBESSÜM, TOPÇU DERE SK, TOPÇU DERE SK., YAPRAK SK.
|11.03.2024
|11:00
|17:30
|57605
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE
|AKDEMIR, ATALAR SK., BALKAYA SK., BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEMRE SK., ÇAMLI SK., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELMALIK SK., ERASLAN SK., FETİH SK., GAZI, GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT CD., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KULELİ SK., KURTBEY, MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELİHA, MELTEM SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN SK., ÖZVEREN SK., PLATİN SK., RAHMİ SK., SAMANYOLU SK., SARAYBAHÇE, SEHERYELİ SK., SİMGE SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLE, TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAŞ SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM SK., ZÜMRÜT SK.
|11.03.2024
|09:00
|17:00
|57692
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KAYMAZ, MÜLKÜŞEHSUVAR
|HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKII, OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER
|11.03.2024
|09:00
|17:00
|57717
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ
|AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, BORA SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., HAYDARPAŞA CD., ILICA, ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., MEDENİYET CD., MELDA SK., ORHANBEY CD., OSMANBEY, OSMANLI CD., PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SOMUNCU SK., SUNA SK., TUĞRA SK., VALİDE SK., YENIÇERI, YENİÇERİ SK.
|11.03.2024
|09:30
|17:30
|57718
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ
|50. SK., ALBAYRAK SK., ALI ÖZDEMIR, ALİÇAVUŞ CD., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AŞIK VEYSEL CD., AYDIN, BURAK, BURAK SK., CENGİZ TOPEL SK., DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., FIRAT CD., GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÜLİŞAN SK., GÜMÜŞ CD., GÜZEL, HAVVA NENE SK., İKİZ CD., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KARINCADERE CD., KORU, KUVAYİ MİLLİYE CD., MAHMUTOĞLU CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., MURAT PİR SK., MUSTAFA ÇAVUS, NURSEDA, NURSEDA SK., PIRALLAR, PİRALLAR CD., RESUL SK., RUKİYENENE SK., SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERHAT SK., SEYİT GAZİ CD., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN CD., ŞEHİT ZAFER SK., TAŞOCAĞI SK., TOSUNLAR CD., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD.
|11.03.2024
|09:30
|17:30
|57775
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ILIMTEPE, İLİMTEPE
|13. SK., 201. SK., 221. SK., ALPASLAN, ŞANTİYE YOLU SK
|11.03.2024
|09:00
|14:00
|57777
|KOCAELİ
|DERİNCE
|KAŞIKÇI
|FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER
|11.03.2024
|09:00
|17:00
|57795
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KOCAKAYMAS
|GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE
|11.03.2024
|09:00
|17:00
|57883
|KOCAELİ
|KARTEPE
|İBRİKDERE, UZUNTARLA
|157. SK., 202. SK., 203., 203. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 209. SK., 211. SK., 212., 212. SK., 213. SK., 214. SK., 215. SK., 217. SK., 218. SK., 222., 222. SK., 224. SK., 225. SK., 227. SK., 228. SK., 230., 230. SK., 231. SK., 233., 233. SK., 234., 234. SK., 236. SK., 237. SK., 238., 238. SK., 239., 239. SK., 241. SK., 245. SK., 249., 301. SK., 302., 302. SK., 303. SK., 306. SK., 307. SK., 309. SK., 310. SK., 311. SK., 312. SK., 314. SK., 318. SK., 319. SK., 321., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 324., 324. SK., 325., 327. SK., D-100 KARAYOLU, FIRUZE, FİRUZE CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT, SULTAN BEYAZIT CD.
|11.03.2024
|09:00
|16:00
Kaynak: Haber Merkezi
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