Giresunlulardan Çiftçi’ye coşkulu karşılama

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki hemşehri dernekleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda dün Çayırova Giresunlular Derneği’ne giden Başkan Çiftçi, burada yoğun bir coşkuyla karşılandı. Çayırova Giresunlular Derneği Başkanı Recep Akıllı, dernek yönetimi ve dernek üyeleri tarafından büyük alkış ve meşalelerle karşılanan Çiftçi, dernek lokalinde bulunan yüzlerce Çayırovalıya da hitap etti. Dernek lokaline sığmayan vatandaşlar dernek dışında da soğuk havaya aldırış etmeden pür dikkat Çiftçi’yi dinledi. Programa Başkan Çiftçi’nin yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ermiş Göksu, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, meclis üyesi adayları ve ilçe yöneticileri de katılım gösterdi.

AKILLI’DAN TEŞEKKÜR

Dernek Başkanı Akıllı, gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “Bünyamin başkanım bundan 5 yıl önce buraya gelip sizin başınızı öne eğecek hiçbir işin içinde olmayacağım demişti ve bizim başımızı öne eğmeyerek bu sözünü tuttu. Ben kendisine bunun için teşekkür ediyorum” dedi ve Çiftçi’ye desteklerini iletti. Akıllı’nın akabinde konuşan Sarıdede ve Akkuş, toplantıya katılan isimlere teşekkür etti ve Cumhur İttifakı olarak sahada gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

PROJELERE TAM NOT

Başkan Çiftçi’nin görev süresi boyunca yaptıkları ve gelecek dönemde beyannamesinde yer alan projelerin yer aldığı sinevizyonların akabinde konuşma gerçekleştiren Çiftçi’nin sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Çiftçi’nin konuşmasıyla coşku, doruk noktasına çıkarken, Bünyamin Çiftçi’nin yeni dönemde ilçeye kazandırmayı planladığı projeler büyük beğeni kazandı. Çayırova’yı geleceğe hazırlayacak ve ilçenin kronikleşebilecek sorunlarına çözüm bulacak projeler Giresunlular tarafından tam not aldı. Program sonunda davul ve zurna sesleriyle Giresunlular kendilerini sokağa atıp halaya dururken, Bünyamin Çiftçi de soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen Giresunlularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: BÜLTEN