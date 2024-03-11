Ankara’da gürültü kavgasında yine silahlar konuştu

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Yeşilbayır Mahallesi’nde, aralarında bir süredir gürültü şikayeti nedeniyle sorun olan iki komşunun tartışmasının ardından gerçekleşti.
A.B. ve H.Ö. arasında çıkan tartışmanın ardından olaya müdahil olan ve kimliği belirsiz olan A.B.’nin arkadaşı şahıs, H.Ö.’ye tüfekle ateş etmek isterken, yanlışlıkla kendi arkadaşı A.B’yi bacağından yaraladı.
Ardından olay yerine gelen H.Ö.’nün kız kardeşi D.Ö. ve arkadaşı H.A.’yı da yaraladı. Yaralılar olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Kimliği belirsiz şüphelinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri şahsı yakalamak üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.