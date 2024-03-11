Sıcaklıklar artıyor, Kocaeli’de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Doğu kesimler ile Marmara’nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi