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11 Mar 2024 - 09:50- Asayiş G:

Vücudu yanan Yener yaşam savaşını kaybetti

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Marmaris’te sobayı tutuşturmak için tiner dökerken yaşanan patlamada ağır yaralanan 22 yaşındaki Yener Durmuş, Kocaeli’de tedavi gördüğü hastanede 24 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Vücudu yanan Yener yaşam savaşını kaybetti mask
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Edinilen bilgiye göre, 16 Şubat Cuma günü meydana gelen olayda Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü biriminde demir atölyesinde işçi olarak çalışan 22 yaşındaki Yener Durmuş, sabah saatlerinde sobayı tutuşturmak için tiner dökerken birden alev alarak tiner tenekesi patladı. Patlamayı duyan iş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durmuş’a ilk müdahaleyi yaparak Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun yarısının 3. derece ağır yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen işçi, Dalaman Havalimanı’na Ankara’dan gelen ambulans uçakla Kocaeli’ye sevk edildi.

Kocaeli’nde 24 gündür yoğun bakım ünitesinde yanık ve yanığa bağlı komplikasyonlar için tedavi gören Durmuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Durmuş’un ölüm haberi ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarını yasa boğdu. Durmuş’un cenazesinin memleketi Köyceğiz’de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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11 Mar 2024 - 09:50 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Halo - bilmediğimden soruyorum. Neden burda tedavi olmustuki. Kocaelide yanık ünitesimi var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 10:13
01

İZMİT - Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mart 10:06

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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