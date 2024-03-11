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Fikri Işık’tan Çetinkaya’ya destek

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Geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya seçim çalışmalarında destek verdi. Çetinkaya ile Karamürsel’i gezen Fikri Işık, vatandaşlardan destek istedi.

Fikri Işık’tan Çetinkaya’ya destek mask
Fikri Işık’tan Çetinkaya’ya destek
Fikri Işık’tan Çetinkaya’ya destek
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İLÇEYİ BİRLİKTE GEZDİLER

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile birlikte ilçede birtakım ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Seçim Koordinasyon Merkezi standını ziyaret eden Işık ve Çetinkaya, teşkilat mensubu kadınlar ile görüştü.

Fikri Işık’tan Çetinkaya’ya destek

PAZARCILARLA GÖRÜŞTÜLER

Ardından ilçe esnafını tek tek ziyaret eden Fikri Işık ve Çetinkaya, çalışmalar ve projeleri hakkında bilgiler vererek esnafı dinledi. Esnaf gezisinin ardından Karamürsel Seyyar Pazarcılar Odası Başkanlığını ziyaret ederek, oda başkanı Yasin Olgun ve ekibi ile görüşen Mesut Çetinkaya ve Fikri Işık ziyaretleri sırasında Karamürsel’e yapılacak projeler hakkında bilgilerde bulundular.

Fikri Işık’tan Çetinkaya’ya destek

“TÜM EVLERDE HUZUR OLSUN”

Ziyaretler sırasında projelerinden bahseden Mesut Çetinkaya, “Huzurun bir başkenti olan Karamürsel’de tüm evlerinde huzur olmasını istiyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Benim göremediğim, ulaşamadığım kişileri bana bildirin. Huzurun başkenti Karamürsel’imizde kimse yatağa aç girmesin, hiçbir çocuk ayakkabısız, montsuz kalmasın” dedi.

Fikri Işık’tan Çetinkaya’ya destek
Fikri Işık’tan Çetinkaya’ya destek
Fikri Işık’tan Çetinkaya’ya destek

Kaynak: BÜLTEN

# parti, başkan, ilçe, karamürsel, seçim, Cumhur İttifakı

11 Mar 2024 - 10:07 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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