Mesut Çetinkaya’dan Ereğlispor’a destek

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, spora da destek oluyor. Çetinkaya, haftasonu Ereğlispor ile Dumlupınarspor arasında oynanan futbol müsabakasını tribünden izledi. Karamürsel İlçe Stadyumunda, kulüp yöneticileri ve ekibi ile birlikte maçı izleyen Başkan Adayı Çetinkaya, Ereğlisporlu futbolcu ve yöneticilere başarılar diledi. Kulüp yöneticileri, Mesut Çetinkaya ve ekibine destekleri için teşekkür etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.