Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Mesut Çetinkaya’dan Ereğlispor’a destek

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Ereğlispor ile Dumlupınarspor maçını tribünden izleyerek futbolculara ve kulüp yöneticilerine destek oldu.

Mesut Çetinkaya’dan Ereğlispor’a destek mask
Mesut Çetinkaya’dan Ereğlispor’a destek
Mesut Çetinkaya’dan Ereğlispor’a destek
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, spora da destek oluyor. Çetinkaya, haftasonu Ereğlispor ile Dumlupınarspor arasında oynanan futbol müsabakasını tribünden izledi. Karamürsel İlçe Stadyumunda, kulüp yöneticileri ve ekibi ile birlikte maçı izleyen Başkan Adayı Çetinkaya, Ereğlisporlu futbolcu ve yöneticilere başarılar diledi. Kulüp yöneticileri, Mesut Çetinkaya ve ekibine destekleri için teşekkür etti.

Mesut Çetinkaya’dan Ereğlispor’a destek

Mesut Çetinkaya’dan Ereğlispor’a destek

 

Mesut Çetinkaya’dan Ereğlispor’a destek
Mesut Çetinkaya’dan Ereğlispor’a destek

Kaynak: BÜLTEN

# parti, başkan, ilçe, karamürsel, Cumhur İttifakı

11 Mar 2024 - 10:09 Kocaeli/ Karamürsel- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.040.924 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Mesut Çetinkaya’dan Ereğlispor’a destek mask
Mesut Çetinkaya’dan Ereğlispor’a destek
“En büyük destekçim” dedi, sahneye çağırdı: Beyanname toplantısında duygusal anlar mask
“En büyük destekçim” dedi, sahneye çağırdı: Beyanname toplantısında duygusal anlar
Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe: Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız mask
Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe: Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız
Muharrem İnce: Kovma zamanı gelmiştir mask
Muharrem İnce: Kovma zamanı gelmiştir
Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor mask
Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir mask
Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL