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Başkan Büyükakın kadın muhtarlarla bir araya geldi; Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor

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Başkan Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Kocaeli genelindeki kadın muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Büyükakın kadın muhtarlarla bir araya geldi; Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor mask
Başkan Büyükakın kadın muhtarlarla bir araya geldi; Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor
Başkan Büyükakın kadın muhtarlarla bir araya geldi; Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadın muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın, Kocaeli genelindeki 472 muhtar ve eşlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, muhtarlara plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Başkan Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, MHP Kocaeli İl Başkan Vekili Yaşar Arslan, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, muhtar dernek başkanları, mahalle muhtarları ve eşleri katıldı.

“SİZ OLMADIĞINIZDA BİZ EKSİĞİZ”

Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, muhtarlara ve eşlerine katılımlarından dolayı teşekkür etti, görevi başında vefat eden muhtarlara da Allah’tan rahmet diledi. Başkan Büyükakın, “Şehrimizde hizmet sancağını beraber taşıdığımız kadın muhtarlarımızın gününü tebrik ediyorum. Bugün belediye hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırıyorsak, bunun kıymetli muhtarlarımızın sayesinde olduğunu biliyoruz. Allah onlardan razı olsun” ifadesini kullandı. Kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, şöyle konuştu: “Siz olmadığınız zaman biz eksik oluyoruz. Biz vatana, ‘anavatan’ deriz, baba vatan demeyiz. Dilimize ‘anadil’ deriz, baba dil demeyiz. Bu manada kadınlar sadece anne değil, ana olduğunda erkekler adam oluyor. O güzelliği topluma katan, toplumun hamurunu yoğuran o anaların ellerini de öpüyoruz, ayaklarının altını da öpüyoruz. Çünkü Peygamber efendimiz, ‘Cennet, anaların ayaklarının altındadır’ diye müjdeliyor.” Kadın olsun erkek olsun muhtarların çalışma temposunun, belediye başkanlarına çok benzediğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Dolayısıyla ailelerinizden uzak kalıyorsunuz. Biz sizlerle buluşmayı böyle bir güne denk getirip, ailelerinden uzak kalan muhtarlarımızın biraz olsun arayı düzeltmelerine vesile olsun diye düşündük. Sizlerle böyle anlamlı bir günde bir araya gelmekten mutluluk duydum” diye konuştu.

Başkan Büyükakın kadın muhtarlarla bir araya geldi; Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor

HİZMETLERİMİZ ÖRNEK ALINIYOR

Başkan Büyükakın, “Muhtarlar olarak sizler bizim her zaman çözüm ortağımız olduğunuz. Bu sistem daha iyi çalışsın diye Muhtarlık İşleri Dairemizi sadece dilekçe kabul eden bir yer olmaktan çıkartıp, icracı bir daireye dönüştürdük. Dairedeki arkadaşlarımız benim yetişemediğin zamanlarda sizlerle çok yakın temasta oluyorlar. Sorunlarınızı anında çözüme kavuşturuyorlar. Dairemizden, özellikle A Takımı'ndan çok memnun olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Başka belediye başkanlarıyla bir araya geldiğimde sistemi anlatıyorum. Muhtarlık İşleri Dairemiz, A Takımımız başka belediyelerde de örnek alındığını, oralarda da aynı çalışmaların yapıldığını görüyorum. Bu da bizi mutlu ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Büyükakın kadın muhtarlarla bir araya geldi; Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor

‘’GÖREN GÖZÜMÜZ OLDUNUZ’’

Sadece belediyecilik olarak değil zor zamanlarda da muhtarlarla çok ciddi projeler ortaya koyduklarını, beraber çalışmayı başardıklarını anlatan Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Pandemi döneminde olsun, 6 Şubat depremlerinde olsun, afetlerde olsun siz muhtarlarımızla başarılı çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımıza yardımların ulaşmasında, sizler bizim sahadaki gören gözümüz, duyan kulağımız oldunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hanım muhtarlarımızın gününü tekrardan tebrik eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.”

“KADINLARIN HAK ETTİĞİ YERDE OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 22 yıldır kadınların toplumun her alanında olması için, erkeklerle omuz omuza ülkemizin geleceğine katkı sunması için çalıştıklarını belirtti. Kadınların sadece bir günde hatırlanmasını doğru bulmadığını ifade eden milletvekili Katırcıoğlu, “Kadınlar için bir gün yetmez. Kadınları bir güne sığdıramayız. 365 gün kadınların günü olmalıdır. Siyasette olsun, iş hayatında olsun, toplumun her alanında kadınların hak ettiği noktada olması için mücadele ediyoruz. Bu vesileyle böyle bir etkinlik düzenleyen Tahir Büyükakın başkanımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükakın kadın muhtarlarla bir araya geldi; Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor

“KADIN MUHTAR OLMAK GÜZEL BİR DENEYİM”

Kadın muhtarlar adına konuşan Kartepe Uzunbey Mahalle Muhtarı Nuran Öztürk ise kadınların yerel yönetimlerde görev almasının, demokrasinin güçlenmesi için önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, “Kadın muhtar olmak güzel bir deneyim. Kadın elinin değdiği işler her zaman güzelleşir. Bundan dolayı kadınların yerel yönetimlerde daha fazla görev alması gerekir. Muhtarlar her türlü sorunda ilk başvurulan kişilerdir. Muhtar bir sorunun çözümü için devreye girdiğinde işler daha hızlı çözülüyor” dedi. Kadınların daha iyi hizmet ettiğine, insanlara daha çok faydası dokunduğuna inandığını belirten Öztürk, “Bizler öyle çalıştığımız için halk daha çok tercih ediyor. Umuyorum önümüzdeki yeni süreçte mahallemiz odaklı çalışmaya ve hizmet almaya devam edeceğiz. Bunun için de çok çalışmak, çok gülümsemek ve tabii ki hoşgörülü olmak gerekir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bizleri bir araya getiren Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Tüm kadınların gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

MUHTARLARA PLAKET VE TEŞEKKÜR BELGESİ

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday olmayan 62 mahalle muhtarına plaket takdim etti, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Başkan Büyükakın, kente hizmet noktasındaki katkılarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür belgesi verdi. Etkinlik, kadın muhtarlara karanfil verilmesi ve günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN

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11 Mar 2024 - 10:11 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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