Bu yıl ramazan bayramı tatili kaç gün? İslam alemi 11 ayın sultanı Ramazan ayını bekliyor. Bu yıl Ramazan 11 Mart günü başlayacak. Ramazan ayının ardından da bayram başlayacak. Bayrama sayılı günler kala bayram tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Tatil planını bayramda verilecek tatile göre şekillendirecek olan vatandaşlar “Ramazan bayramı tatili ne zaman başlıyor, bu yıl ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?” sorusuna yanıt aranıyor. Peki, ramazan bayramı tatili 9 gün olacak mı 2024, birleşecek mi?

Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün süreceği, uzatılıp uzatılmayacağı sorgulanıyor. Bayram tatilini planı yapacaklar Resmi tatil kapsamında olan Ramazan Bayramı'nın kaç gün olduğunu merak ediliyor. Peki, Ramazan bayramı tatili kaç gün 2024? Ramazan bayramı tatili birleşecek mi?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, 9 GÜN OLACAK MI 2024?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi