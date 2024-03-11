Deprem sonrası Naci Görür’den yeni açıklama

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 03.10’da merkez üssü Samsun’da 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 18.27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Samsun ve ilçelerinde hissedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dair değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, “Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Görür’ün paylaşımı şu şekilde:

“Samsun Taflan açıklarında 4,1 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen kıyıya paralel güneye dalımlı bindirme fayları ile ilgili. Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor.”

Kaynak: Haber Merkezi