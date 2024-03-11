28 Haziran ASM’de sona geliniyor

2023’ün yaz aylarından kiracı olduğu İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi No: 54’teki binada, mal sahibi tarafından yüksek kira talep edilen 28 Haziran Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi (ASM) için Büyükşehir Belediyesi adım atmıştı. Yüksek kira talebiyle karşı karşıya gelen ASM için yine 28 Haziran Mahallesi’ndeki Mevlana Kültür Merkezi ile Bayram Aslan Sokak arasındaki bölümde Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir yer inşa edilmeye başlandı. Yeni merkez için çalışmalar sürürken kaba inşaatta çalışmalar tamamlandı ve yapı içerisinde çalışmalar başladı. İçerisinde 4 doktor odası bulunacak yeni merkezin ay sonuna kadar tamamlanarak açılması hedefleniyor.