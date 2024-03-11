Bariyere çarpan sürücünün bacağı koptu

İzmitli Mühendis - İzmit'te ; Kuruçeşme yol ayrımı için yapılan bariyerde oldukça hatalı. Umarım olmaz , ancak orada da ölümlü veya ağır yaralanmalı kazalar olması için açık davetiye var. bariyer birden önünüze çıkıyor, düz yolda giderken , özellikle yabancı sürücüler için , görüş mesafesinin azaldığı günlerde bariyere saplanmamanız mucize ....