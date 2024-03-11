Bariyere çarpan sürücünün bacağı koptu

Kaza, D-100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.T. idaresindeki 41 P 4305 plakalı boş servis aracı, yan yola gireceği esnada bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bariyer araca ok gibi saplandı, bacağı kopan sürücü ağır yaralandı.
Olayı gören vatandaşlar sürücü M.C.T.'yi araçtan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Yaralı M.C.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptığı sırada meraklı vatandaşlar da o anları film gibi izledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
İzmitli Mühendis - İzmit'te ; Kuruçeşme yol ayrımı için yapılan bariyerde oldukça hatalı. Umarım olmaz , ancak orada da ölümlü veya ağır yaralanmalı kazalar olması için açık davetiye var. bariyer birden önünüze çıkıyor, düz yolda giderken , özellikle yabancı sürücüler için , görüş mesafesinin azaldığı günlerde bariyere saplanmamanız mucize ....
Iş Güvenliği Uzmanı - Bu yolda kaçıncı kaza Allah aşkına daha neyi bekliyorsunuz. Kimse suçlu aramıyor. Battı çıktıların tamamında aynı sorun.
Şehir planlamacı arkadaşlar mı yönetim mi VEBALİNİZ BÜYÜK.
Türkiye - Yanlış yapılan yol planlaması
Akrep 41) - Yolmu hstali burada hangi hızla gidiyorduda bariyerleraracin içine girerek zarar veriyor
Hız felakettir yaralıya acil şifalar ???
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.