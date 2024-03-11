Kadınlar Günü Çiçeği Başkan Aygün’den

Spora ve gençliğe yatırımların hız kesmediği Derince’de bir yandan tesisleşme hamlesi sürerken diğer taraftan Derincespor Kulübü bünyesinde çalışmalar devam ediyor. Derincespor çatısı altında devam eden kurslardan biri de kadın futbol takımı antrenmanları. Çalışmalarını Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde sürdüren Derincespor kadın futbol takımı 8 Mart’a özel bir etkinlik düzenledi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın da katıldığı etkinlikte sporcuların anneleri arasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü futbol maçı düzenlendi. Sporcu annelerinin Kadınlar Günü’nü tebrik eden Başkan Aygün, çiçek takdiminde bulundu.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.