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Kadınlar Günü Çiçeği Başkan Aygün’den

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derincespor Kadın Futbol Takımı sporcularının anneleri arasında düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü futbol maçı etkinliğini takip etti

Kadınlar Günü Çiçeği Başkan Aygün’den mask
Kadınlar Günü Çiçeği Başkan Aygün’den
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Spora ve gençliğe yatırımların hız kesmediği Derince’de bir yandan tesisleşme hamlesi sürerken diğer taraftan Derincespor Kulübü bünyesinde çalışmalar devam ediyor. Derincespor çatısı altında devam eden kurslardan biri de kadın futbol takımı antrenmanları. Çalışmalarını Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde sürdüren Derincespor kadın futbol takımı 8 Mart’a özel bir etkinlik düzenledi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın da katıldığı etkinlikte sporcuların anneleri arasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü futbol maçı düzenlendi. Sporcu annelerinin Kadınlar Günü’nü tebrik eden Başkan Aygün, çiçek takdiminde bulundu.

Kadınlar Günü Çiçeği Başkan Aygün’den

Kaynak: BÜLTEN

# başkan, kadın

11 Mar 2024 - 11:06 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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