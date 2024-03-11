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Kadın Festivali’nde eşlerine çiçek yaptılar

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Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Anne Şehir Kadın Festivali’ne kadınlar kadar eşleri de ilgi gösterdi

Kadın Festivali’nde eşlerine çiçek yaptılar mask
Kadın Festivali’nde eşlerine çiçek yaptılar
Kadın Festivali’nde eşlerine çiçek yaptılar
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlediği Anne Şehir Kadın Festivali’nde erkekler de eşlerine çiçek buketi, takı ve hediyelik eşya yaptı. Kent genelinde düzenlediği programlarla kadınların ve ailelerin hayatına değer katan Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel Anne Şehir Kadın Festivali gerçekleştirdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen festivale, kadınlar kadar eşleri de ilgi gösterdi.

Kadın Festivali’nde eşlerine çiçek yaptılar

FARKLI ATÖLYELERE KATILDILAR

Çeşitli atölyelere katılarak ilk deneyimini yaşayan 55 yaşındaki Gürbüz Yıldız, eşine hediye yapmak için etkinliğe katıldığını söyledi. Yıldız, kabak ve takı atölyesine katıldığını ifade ederek, “Eşime sevgimi göstermek için atölyedeki etkinliklere katıldım” diye konuştu.

EŞİNE YAPTIĞI ÇİÇEĞİ HEDİYE ETTİ

Doğal çiçek buketi yapımı atölyesine katılan Müjdat Çelik de eşi Nebahat Çelik’e çiçek yapmak için etkinliğe katıldığını dile getirerek, “Buraya kızım ve hanımımla geldim. Onlarda farklı atölyelerdeler. Eşimin de kadınlar gününü kutluyorum” dedi. Çelik, atölye sonunda yaptığı buketi eşine hediye etti.

Kadın Festivali’nde eşlerine çiçek yaptılar

“EŞİME İLK KEZ ÇİÇEK YAPIYORUM”

Doğal çiçek buketi yapımı atölyesine katılan Özbay Vergili ise “Hayatımda eşime çiçek aldım ama ilk kez kendi ellerimle çiçek yapıyorum. Buda başta Büyükşehir Belediye başkanımızın sayesinde. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim içinde bir ilk oldu” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: BÜLTEN

# kadın, Kocaeli, Büyükşehir, ifade

11 Mar 2024 - 11:34 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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