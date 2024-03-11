Engin Koyun: Arkadaşlarım istifa et derse, ederim

KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Kocaelispor’da kötü gidiş sürüyor. Son 5 haftada 3 beraberlik 2 yenilgi alan ekibimizde teknik adam değişikliği de toparlanmayı sağlamadı. Tuzla karşısında alınan 2-1’lik iç saha yenilgisi ile camiayı karıştırdı. Tuzlaspor’un ilk golü sonrası Başkan Engin Koyun’a yönelik “istifa” protestosu maç boyunca devam etti. Başkan Koyun da stadı terk etti.

GAZETEMİZE ANLATTI

Zorlu maçın ardından Kocaelispor yönetimi acil koduyla saat 12.00’de toplanıyor. Taraftarların istifaya davet ettiği Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, yönetim kurulu üyeleriyle istişarede bulunacak. Toplantıdan istifa kararı çıkıp çıkmayacağı ise merak ediliyor. Kritik toplantı öncesi gazetemize konuşan Koyun, çok sert açıklamalar yaptı. Tribünlerde kendisine küfür eden ve istifaya davet edenleri ‘organize bir grup olarak tanımlayan Başkan Koyun “siyaset yapıyorlar” dedi. İşte Engin Koyun’un açıklamaları:

HALA ŞANSIMIZ VAR

“Kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Aslında bir toparlanma sürecine girdik. Kondisyon açısından ilk kez sahada 11- 12 kilometre koşan oyuncularımız var. Ancak seyir zevki ve skor açısından henüz kötü gidişe dur diyemedik. Puan cetveline baktığımızda ilk iki şansımızın azaldığı bir gerçek ama 3.lük için en güçlü adayız. Hala hedeflerimiz için şansımız var. Eğer gerekli toparlanmayı sağlarsak hedefimize ulaşacağız. Şu kadarını söyleyeyim. Eğer kalan haftalarda takımın başında kalırsam sözümü tutacağım, Kocaelispor’u mutlaka Süper Lig’e taşıyacağım.

PROTESTOLAR SİYASİ

Toplantı yapacağız. Arkadaşlarıma danışacağım, onlar istifa et derse, ederim. Sadece şahsıma dönük protesto var. Yapılan istifa protestosu, organize bir grup tarafından yapılıyor. Siyaset yapıyorlar. Daha yeni kongre yaptık. Bu yönetim sandıktan çıktı. Ben sandıktan çıktım. Neyin istifasını istiyorlar? Amaçları seçim üstü ortalığı karıştırmak. Ama kimler yapıyor, nasıl yapıyor biliyorum. Tek tek tanıyorum. Kim ne yapıyorsa kamuoyu ile paylaşacağım.

GÜMÜŞHANESPOR’U KÜME DÜŞÜRDÜK

Bana ‘Gümüşhane’ye başkan ol’ diye bağırıyorlar. Ayıptır. Biz burada yendik Gümüşhanespor küme düştü. Gümüşhaneli olmak suç mu? Uzun yıllardır burada yaşıyorum. Kocaeli’nin yüzde 80 yabancı. Göç alan ve almaya devam eden bir şehir. Aile mezarlığım burada. 400 çalışanım var. Katma değer üretiyorum. Bu şehre 5 kuruş katmayanlar beni eleştirebiliyor. Bu kulübü borçsuz hale getirdik. Kasamızda paramız var. yapmamız gereken sabretmek.”