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11 Mar 2024 - 11:44- Spor G:

Engin Koyun: Arkadaşlarım istifa et derse, ederim

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Kocaelispor yönetimi bugün 12.00’de toplanıyor. Toplantıda Engin Koyun’un devam edip etmemek ile ilgili ekip arkadaşlarına danışacağı öğrenildi. Şahsına yönelik yapılan protestoları organize ve siyasi olarak tanımlayan Engin Koyun, “Ancak yönetim kurulu istifa et derse ederim” diyor.

Adem Turgut
Adem Turgut Tüm Haberleri
Engin Koyun: Arkadaşlarım istifa et derse, ederim mask
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KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Kocaelispor’da kötü gidiş sürüyor. Son 5 haftada 3 beraberlik 2 yenilgi alan ekibimizde teknik adam değişikliği de toparlanmayı sağlamadı. Tuzla karşısında alınan 2-1’lik iç saha yenilgisi ile camiayı karıştırdı. Tuzlaspor’un ilk golü sonrası Başkan Engin Koyun’a yönelik “istifa” protestosu maç boyunca devam etti. Başkan Koyun da stadı terk etti.

GAZETEMİZE ANLATTI

Zorlu maçın ardından Kocaelispor yönetimi acil koduyla saat 12.00’de toplanıyor. Taraftarların istifaya davet ettiği Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, yönetim kurulu üyeleriyle istişarede bulunacak. Toplantıdan istifa kararı çıkıp çıkmayacağı ise merak ediliyor. Kritik toplantı öncesi gazetemize konuşan Koyun, çok sert açıklamalar yaptı. Tribünlerde kendisine küfür eden ve istifaya davet edenleri ‘organize bir grup olarak tanımlayan Başkan Koyun  “siyaset yapıyorlar” dedi. İşte Engin Koyun’un açıklamaları:

HALA ŞANSIMIZ VAR

“Kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Aslında bir toparlanma sürecine girdik. Kondisyon açısından ilk kez sahada 11- 12 kilometre koşan oyuncularımız var. Ancak seyir zevki ve skor açısından henüz kötü gidişe dur diyemedik. Puan cetveline baktığımızda ilk iki şansımızın azaldığı bir gerçek ama 3.lük için en güçlü adayız. Hala hedeflerimiz için şansımız var. Eğer gerekli toparlanmayı sağlarsak hedefimize ulaşacağız. Şu kadarını söyleyeyim. Eğer kalan haftalarda takımın başında kalırsam sözümü tutacağım, Kocaelispor’u mutlaka Süper Lig’e taşıyacağım.

PROTESTOLAR SİYASİ

Toplantı yapacağız. Arkadaşlarıma danışacağım, onlar istifa et derse, ederim. Sadece şahsıma dönük protesto var. Yapılan istifa protestosu, organize bir grup tarafından yapılıyor. Siyaset yapıyorlar. Daha yeni kongre yaptık. Bu yönetim sandıktan çıktı. Ben sandıktan çıktım. Neyin istifasını istiyorlar? Amaçları seçim üstü ortalığı karıştırmak. Ama kimler yapıyor, nasıl yapıyor biliyorum. Tek tek tanıyorum. Kim ne yapıyorsa kamuoyu ile paylaşacağım. 

GÜMÜŞHANESPOR’U KÜME DÜŞÜRDÜK

Bana ‘Gümüşhane’ye başkan ol’ diye bağırıyorlar. Ayıptır. Biz burada yendik Gümüşhanespor küme düştü. Gümüşhaneli olmak suç mu? Uzun yıllardır burada yaşıyorum. Kocaeli’nin yüzde 80 yabancı. Göç alan ve almaya devam eden bir şehir.  Aile mezarlığım burada. 400 çalışanım var. Katma değer üretiyorum. Bu şehre 5 kuruş katmayanlar beni eleştirebiliyor. Bu kulübü borçsuz hale getirdik. Kasamızda paramız var. yapmamız gereken sabretmek.”

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11 Mar 2024 - 11:44 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Adem Turgut

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.040.924 gösterim gerçekleşti.

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(27)
27

Tribun - Yok böyle birşey Kocaeli halkı sizi istemiyor Sayın Tahir Büyükakın lütfen devreye girin bu tiyatroya bir son verin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mart 13:24
25

Cengiz - Hala şansımız vardı da Ertuğrul Sağlam'a niye sahip çıkmadınız. ENGİN İSTİFA.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 11 Mart 13:14
24

Krkbir - Turkiye menajerler federasyonu ; Engin Koyun'u yedirmeyiz!

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 11 Mart 12:58
23

Eski Izmıtlı - Nankör insanlar 5 kurus faydası olmayan insanlar durmadan eleştiriyorlar Ertuğrul saglamıda engin koyunuda mumla arayacaklar

Yanıtla . 0Beğen . 13Beğenme 11 Mart 12:58
21

erkan - Sana bu yorumu bir akpartili olarak yazıyorum 46 yıldır takımımı seyrederim onca yönetimler geçti ama senin kadar beceriksiz ve bilgisiz bir yönetim hiç gelmedi bundan sonrada gelemez.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 11 Mart 12:53
26

Ahmet Koc - @erkan 21 nolu yoruma cevabı: Al okadar BEN den

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 13:22
20

Kartalize - Af buyurr,

Sen arkadaşlarının üzerinde değilsen,

onlara sorman doğrudur.

Nereye düşeceğimizi görmüyorsan,

arkadaşlarına sorman doğrudur.

Eğer,

Diyorsanki.

Ben tencere onlar kapak.

O zaman hepiniz yanlışsınız.

Hiç kimseye bir şey sorma

Anahtarı Tahir Başkana vermen en doğrusudur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 12:52
19

Ugur - kasada para var diyorsun sana saygımda sonsuz ama göztepenin, eyüpün ara transferde aldığı adamlara bakın allah aşkına. Bir de bizim alığımız 38 forma numaralı oyuncuya bakın. Herşeyimiz var ise o zaman biz transfer yapmayı mı bilmiyoruz?

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mart 12:43
18

Ali Yilmaz - Arkadaşlar derse değil taraftar diyor şu mübarek ramazan hatrina istifa et Allah rızası için giderkende klubun tüm gelir ve giderlerini kamu önünde açıklayın belgeli bir şekilde nekadarlik borç var bilsin bu taraftar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mart 12:30
16

Körfez 89 - Her secim akp ye calistim gene calisacagim biz sunu merak ediyoruz Ertugrul Saglam hocayi neden gönderdiniz Göztepe ile aramizda sadece 1 puan vardi gümüsaneli olman cokta önemli degil bizde aslen karadenizden gelmeyiz ancak hasta Kocaelisporluyuz istifa et

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Mart 12:26
15

Cesur - Engin KOYUN Yanındayız. Daha 100 TL Bilet parası vermekten aciz insanlar yorum yazıyor.

1) Personel Maaşları Aylık Gideri 500.000 TL ( VEREBİLECEK YİĞİT VAR MI ?)

2) Haftalık Prim Tutarı (En Kötü Hesaplıyorum) 1.500.00,00-TL Verebilecek var mı ?

3) Altyapı Antrenör Maaşlar (Verebilecek yiğit var mı?

Bunlar sadece bir kısmı. Hep Gider var. GELİR yok.. Cebinden para harcamayan ADAMLAR yorum yazmasın. Bize PARASI olan güçlü BAŞKAN Lazım. Oda ENGİN KOYUNDUR.. Bu iş BÜYÜKŞEHİRDEN Gelen para ile gitmiyor. YÖNETİM GÜÇLÜ.. İlk defa TARAFTARA KAFA TUTAN YAPTIĞINI KAFAYA KOYAN GÜÇLÜ BİR BAŞKANIMIZ VAR. KIYMETİNİ BİLİN !

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 11 Mart 12:26
14

Sadece Körfez - Kasandaki para, bu şehrin hakkı olan ve 4 yıldır yüzlerce adama yedirdiğiniz milyonlardan artan para. Utanma arlanma diye bir duygu yok sizde, keçe bile tarif etmez sizdeki yüzsüzlüğü.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 11 Mart 12:24
13

Özgür Karaaslan - Siyasetin batsın...ne siyaseti

6 puan önde olduğun takım sana kaç puan fark attı..Tabi Gümüşhane, Kelkit falan takip etmiyorsun

İnsan istenmediği yerde durur mu ,pess

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mart 12:23
12

Ayhan - Sayın Koyun,öncelikle siyasetin ben sıkı bir ak partiliyim.ancak bende sizin istifa etmenizde yanayım.çünki hem partimize hemde aşkımız olan Kocaelisporumuza ciddi zarar verdiniz vermeye de devam ediyorsunuz.iu qnda istifa etmeniz belki çok bir şey kazandırmayacak takıma ama maalesef bu dalgalara da karşı koymak çok zor,Tahir başkan da zor durumda kalıyor.bırak be başkan.swnde kurtul kocaelispor da kocaeli halkıda senden kurtulsun,yettiniz artık aaaa bak sinirleniyorum haa

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 11 Mart 12:20
11

Derdo - Asıl senin amacın siyasi, kaos oluşsun birileri de siyaseten zarar görsün istiyorsun!!! sana iki soru Tanque'yi satmakla amacın neydi?iki Sen Afrika'ya niçin gittin,hani rahmetli Ekrem Can'ı yanına alıp götürmüştün ya bol bol resim veriyordun amacın neydi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 12:19
10

Körfezli - Burası holding vs değil Futbol kulübü. Futbol kulübünde patron taraftardır. Taraftar isterse istifa edersin, yönetim kurulu isteyince değil. Tersini yapıp direnirsen tıpkı şu an olduğu gibi türbinler boş olur taraftarsız takılırsınız.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mart 12:17
09

Ks - İstifa etmekte bir erdemliktir Bak ADANADEMIR SPOR başkanı Murat SANCAK ta bıraktı sende bırak.Ne bu inat Tahir başkana zarar veriyorsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mart 12:17
08

Nevzat - Başkan büyük hata yaptın seyirci görüyor Ertuğrul hocayı gondermiyecektin dere geçerken at deyismez ligin ortasında golcü futbolcu setilmaz takimin bu hale gelmesi seni n suçun bence suçlu sensin bundan sonra hata yapma yeter bu takım çıkacak süper lige

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 11 Mart 12:15
07

Paşa - Engin Koyun bu kadar futbol dan bir haber misin en iyi futbolcun gitmiş Tanque yerine daha iyisini alacağız dedin gittin Gürcistan nın çöplerini toplayıp geldin takımı sıradan bir takıma çevirdin Ertuğrul u da yem yettiniz haftaya Gençlerbirliği ondan sonra ki hafta Göztepe play-off göremeyiz Allah'tan ilk yarı puan topladık yoksa bu futbol ile bir alt lige düşerdik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 12:09
06

Derince-körfez - Tamam git Koyun ama aldığın çöp transferlerin hepsinin parasını öde,kulübe borç takıp kaçmasın kimse.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 12:05
04

41izmit - ya ne siyaseti. futbol takımı bu parti değil. taraftar tabi ki tepki gösterecek bu kadar basit.

Yanıtla . 17Beğen . 2Beğenme 11 Mart 11:54
03

Tarafsız - Saçmasapan transfer tercihleri nedeniyle kulübün dünya kadar borcu birikti,kim ödeyecek bu kadar borcu ve futbolcu maaşlarını?Öyle kaçmak yok hepsini ödeyeceksiniz önce.Yoksa bu takım kendini 3.ligde bulur bizden söylemesi.

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 11 Mart 11:52
01

Koyunnnnnnnn - hala arkadaşlarım isterse diyor şaka gibi ya, koca şehir seni istemiyor anla artık be adam. damadını da al git bidaha Kocaelispor'u adınıza almayın yeter artık!!

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 11 Mart 11:51
22

Basiskele41 - @Koyunnnnnnnn 01 nolu yoruma cevabı: Bu adam futbolun gerçeklerinden o kadar uzak ki bir sezon oynanan futbolu görmüyor Sağlam ile aynı kafadan bizi kaldıracağını zannediyor yine konuştu en az iki hafta sıfır çekeriz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mart 12:57
05

Körfez41 - @Koyunnnnnnnn 01 nolu yoruma cevabı: Kardeşim dünya kadar borç var,tamam gitsinde kim ödeyecek bu borçları,futbolcu alacaklarını?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 12:02
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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