Engin Koyun: Arkadaşlarım istifa et derse, ederim

KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR
Kocaelispor’da kötü gidiş sürüyor. Son 5 haftada 3 beraberlik 2 yenilgi alan ekibimizde teknik adam değişikliği de toparlanmayı sağlamadı. Tuzla karşısında alınan 2-1’lik iç saha yenilgisi ile camiayı karıştırdı. Tuzlaspor’un ilk golü sonrası Başkan Engin Koyun’a yönelik “istifa” protestosu maç boyunca devam etti. Başkan Koyun da stadı terk etti.
GAZETEMİZE ANLATTI
Zorlu maçın ardından Kocaelispor yönetimi acil koduyla saat 12.00’de toplanıyor. Taraftarların istifaya davet ettiği Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, yönetim kurulu üyeleriyle istişarede bulunacak. Toplantıdan istifa kararı çıkıp çıkmayacağı ise merak ediliyor. Kritik toplantı öncesi gazetemize konuşan Koyun, çok sert açıklamalar yaptı. Tribünlerde kendisine küfür eden ve istifaya davet edenleri ‘organize bir grup olarak tanımlayan Başkan Koyun “siyaset yapıyorlar” dedi. İşte Engin Koyun’un açıklamaları:
HALA ŞANSIMIZ VAR
“Kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Aslında bir toparlanma sürecine girdik. Kondisyon açısından ilk kez sahada 11- 12 kilometre koşan oyuncularımız var. Ancak seyir zevki ve skor açısından henüz kötü gidişe dur diyemedik. Puan cetveline baktığımızda ilk iki şansımızın azaldığı bir gerçek ama 3.lük için en güçlü adayız. Hala hedeflerimiz için şansımız var. Eğer gerekli toparlanmayı sağlarsak hedefimize ulaşacağız. Şu kadarını söyleyeyim. Eğer kalan haftalarda takımın başında kalırsam sözümü tutacağım, Kocaelispor’u mutlaka Süper Lig’e taşıyacağım.
PROTESTOLAR SİYASİ
Toplantı yapacağız. Arkadaşlarıma danışacağım, onlar istifa et derse, ederim. Sadece şahsıma dönük protesto var. Yapılan istifa protestosu, organize bir grup tarafından yapılıyor. Siyaset yapıyorlar. Daha yeni kongre yaptık. Bu yönetim sandıktan çıktı. Ben sandıktan çıktım. Neyin istifasını istiyorlar? Amaçları seçim üstü ortalığı karıştırmak. Ama kimler yapıyor, nasıl yapıyor biliyorum. Tek tek tanıyorum. Kim ne yapıyorsa kamuoyu ile paylaşacağım.
GÜMÜŞHANESPOR’U KÜME DÜŞÜRDÜK
Bana ‘Gümüşhane’ye başkan ol’ diye bağırıyorlar. Ayıptır. Biz burada yendik Gümüşhanespor küme düştü. Gümüşhaneli olmak suç mu? Uzun yıllardır burada yaşıyorum. Kocaeli’nin yüzde 80 yabancı. Göç alan ve almaya devam eden bir şehir. Aile mezarlığım burada. 400 çalışanım var. Katma değer üretiyorum. Bu şehre 5 kuruş katmayanlar beni eleştirebiliyor. Bu kulübü borçsuz hale getirdik. Kasamızda paramız var. yapmamız gereken sabretmek.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(27 )
Çarşi - YÖNETIM İSTİFA HODRİ MEYDAN İSTİFA
Tribun - Yok böyle birşey Kocaeli halkı sizi istemiyor Sayın Tahir Büyükakın lütfen devreye girin bu tiyatroya bir son verin
Cengiz - Hala şansımız vardı da Ertuğrul Sağlam'a niye sahip çıkmadınız. ENGİN İSTİFA.
Krkbir - Turkiye menajerler federasyonu ; Engin Koyun'u yedirmeyiz!
Eski Izmıtlı - Nankör insanlar 5 kurus faydası olmayan insanlar durmadan eleştiriyorlar Ertuğrul saglamıda engin koyunuda mumla arayacaklar
erkan - Sana bu yorumu bir akpartili olarak yazıyorum 46 yıldır takımımı seyrederim onca yönetimler geçti ama senin kadar beceriksiz ve bilgisiz bir yönetim hiç gelmedi bundan sonrada gelemez.
Ahmet Koc - Al okadar BEN den
Kartalize - Af buyurr,
Sen arkadaşlarının üzerinde değilsen,
onlara sorman doğrudur.
Nereye düşeceğimizi görmüyorsan,
arkadaşlarına sorman doğrudur.
Eğer,
Diyorsanki.
Ben tencere onlar kapak.
O zaman hepiniz yanlışsınız.
Hiç kimseye bir şey sorma
Anahtarı Tahir Başkana vermen en doğrusudur.
Ugur - kasada para var diyorsun sana saygımda sonsuz ama göztepenin, eyüpün ara transferde aldığı adamlara bakın allah aşkına. Bir de bizim alığımız 38 forma numaralı oyuncuya bakın. Herşeyimiz var ise o zaman biz transfer yapmayı mı bilmiyoruz?
Ali Yilmaz - Arkadaşlar derse değil taraftar diyor şu mübarek ramazan hatrina istifa et Allah rızası için giderkende klubun tüm gelir ve giderlerini kamu önünde açıklayın belgeli bir şekilde nekadarlik borç var bilsin bu taraftar
Vatandas - ARKADASIM ISTIFA ET
Körfez 89 - Her secim akp ye calistim gene calisacagim biz sunu merak ediyoruz Ertugrul Saglam hocayi neden gönderdiniz Göztepe ile aramizda sadece 1 puan vardi gümüsaneli olman cokta önemli degil bizde aslen karadenizden gelmeyiz ancak hasta Kocaelisporluyuz istifa et
Cesur - Engin KOYUN Yanındayız. Daha 100 TL Bilet parası vermekten aciz insanlar yorum yazıyor.
1) Personel Maaşları Aylık Gideri 500.000 TL ( VEREBİLECEK YİĞİT VAR MI ?)
2) Haftalık Prim Tutarı (En Kötü Hesaplıyorum) 1.500.00,00-TL Verebilecek var mı ?
3) Altyapı Antrenör Maaşlar (Verebilecek yiğit var mı?
Bunlar sadece bir kısmı. Hep Gider var. GELİR yok.. Cebinden para harcamayan ADAMLAR yorum yazmasın. Bize PARASI olan güçlü BAŞKAN Lazım. Oda ENGİN KOYUNDUR.. Bu iş BÜYÜKŞEHİRDEN Gelen para ile gitmiyor. YÖNETİM GÜÇLÜ.. İlk defa TARAFTARA KAFA TUTAN YAPTIĞINI KAFAYA KOYAN GÜÇLÜ BİR BAŞKANIMIZ VAR. KIYMETİNİ BİLİN !
Sadece Körfez - Kasandaki para, bu şehrin hakkı olan ve 4 yıldır yüzlerce adama yedirdiğiniz milyonlardan artan para. Utanma arlanma diye bir duygu yok sizde, keçe bile tarif etmez sizdeki yüzsüzlüğü.
Özgür Karaaslan - Siyasetin batsın...ne siyaseti
6 puan önde olduğun takım sana kaç puan fark attı..Tabi Gümüşhane, Kelkit falan takip etmiyorsun
İnsan istenmediği yerde durur mu ,pess
Ayhan - Sayın Koyun,öncelikle siyasetin ben sıkı bir ak partiliyim.ancak bende sizin istifa etmenizde yanayım.çünki hem partimize hemde aşkımız olan Kocaelisporumuza ciddi zarar verdiniz vermeye de devam ediyorsunuz.iu qnda istifa etmeniz belki çok bir şey kazandırmayacak takıma ama maalesef bu dalgalara da karşı koymak çok zor,Tahir başkan da zor durumda kalıyor.bırak be başkan.swnde kurtul kocaelispor da kocaeli halkıda senden kurtulsun,yettiniz artık aaaa bak sinirleniyorum haa
Derdo - Asıl senin amacın siyasi, kaos oluşsun birileri de siyaseten zarar görsün istiyorsun!!! sana iki soru Tanque'yi satmakla amacın neydi?iki Sen Afrika'ya niçin gittin,hani rahmetli Ekrem Can'ı yanına alıp götürmüştün ya bol bol resim veriyordun amacın neydi?
Körfezli - Burası holding vs değil Futbol kulübü. Futbol kulübünde patron taraftardır. Taraftar isterse istifa edersin, yönetim kurulu isteyince değil. Tersini yapıp direnirsen tıpkı şu an olduğu gibi türbinler boş olur taraftarsız takılırsınız.
Ks - İstifa etmekte bir erdemliktir Bak ADANADEMIR SPOR başkanı Murat SANCAK ta bıraktı sende bırak.Ne bu inat Tahir başkana zarar veriyorsun
Nevzat - Başkan büyük hata yaptın seyirci görüyor Ertuğrul hocayı gondermiyecektin dere geçerken at deyismez ligin ortasında golcü futbolcu setilmaz takimin bu hale gelmesi seni n suçun bence suçlu sensin bundan sonra hata yapma yeter bu takım çıkacak süper lige
Paşa - Engin Koyun bu kadar futbol dan bir haber misin en iyi futbolcun gitmiş Tanque yerine daha iyisini alacağız dedin gittin Gürcistan nın çöplerini toplayıp geldin takımı sıradan bir takıma çevirdin Ertuğrul u da yem yettiniz haftaya Gençlerbirliği ondan sonra ki hafta Göztepe play-off göremeyiz Allah'tan ilk yarı puan topladık yoksa bu futbol ile bir alt lige düşerdik
Derince-körfez - Tamam git Koyun ama aldığın çöp transferlerin hepsinin parasını öde,kulübe borç takıp kaçmasın kimse.
41izmit - ya ne siyaseti. futbol takımı bu parti değil. taraftar tabi ki tepki gösterecek bu kadar basit.
Tarafsız - Saçmasapan transfer tercihleri nedeniyle kulübün dünya kadar borcu birikti,kim ödeyecek bu kadar borcu ve futbolcu maaşlarını?Öyle kaçmak yok hepsini ödeyeceksiniz önce.Yoksa bu takım kendini 3.ligde bulur bizden söylemesi.
Black Green - ENGİN ISTIFA!!!
Koyunnnnnnnn - hala arkadaşlarım isterse diyor şaka gibi ya, koca şehir seni istemiyor anla artık be adam. damadını da al git bidaha Kocaelispor'u adınıza almayın yeter artık!!
Basiskele41 - Bu adam futbolun gerçeklerinden o kadar uzak ki bir sezon oynanan futbolu görmüyor Sağlam ile aynı kafadan bizi kaldıracağını zannediyor yine konuştu en az iki hafta sıfır çekeriz
Körfez41 - Kardeşim dünya kadar borç var,tamam gitsinde kim ödeyecek bu borçları,futbolcu alacaklarını?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.