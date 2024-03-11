Nilay Merttürk projelerini açıkladı

MERTTÜRK PROJELERİNİ ANLATTI

CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda düzenlediği programla projelerini anlattı. Programa CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Yıldızlı, İl Başkanı Bülent Sarı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, geçmiş dönem TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, meclis üyesi adayları, ilçe belediye başkan adayları, eski ilçe başkanları, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

PROJELERİMİN ALASINI YAPACAĞIM

CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk hiç kimse için kötü bir şey düşünmediklerini belirterek, “Kartepe'nin kızı sloganını kullanıyor ama Kartepe'de doğmamış diyorlar. Kartepe'nin her zerresini bilen insanım. Onlar mı Kartepeli ben mi Kartepeliyim? Hakkımda o hiçbir projesini yapamaz diyorlarmış. Projelerimin alasını yapacağımıza söz veriyorum. Bir sözümüz var Kartepe diyerek bu yola çıktık.” dedi.

MAŞUKİYE YENİ MEYDANA HAZIR OLSUN

Merttürk mahallelere kapalı Pazar alanları yapacaklarını söyleyerek, “Uzunçiftlik’te gençlik ve sosyal yaşam merkezi açacağız. Eşmeli üreticilerimiz için soğuk hava deposu alanları oluşturacağız. Turizm alanlarımız çok fazla olmasına rağmen turizmimiz yok denebilecek durumda. Maşukiye’ye yeni bir meydan kazandıracağız. Kartepe’de bir hayali gerçekleştireceğiz ve ilçemize devlet hastanesi kazandıracağız. Kıyı şeritlerimizde sahil düzenlemeleri yapacağız. Çatıkent Mesire alanını ilçemize kazandıracağız. Köseköy yeni bir mesire alanına bizimle kavuşacak. Kapalı pazar alanları ile her mahallemize yeni konsept ile gelecek. TIR şoförlerinin ne çektiğini biliyorum. Sizler için yeni TIR park alanları yapacağız.” diye konuştu.

İKİ MAHALLEMİZE KREŞ AÇACAĞIZ

Yürüyüş parkurları ve kreşler yapacaklarını ifade eden Merttürk, şöyle konuştu:

“Uzunçiftlik, Emekevler, Ataevler, Suadiye, Şefkatiye, Arslanbey mahallerine yürüyüş parkurları kazandıracağız. Kartepe Kadın Kooperatifi (KARKOP) yeni ürünleri ve markaları ile aranızda yer alacak. Ataevler ve Ertuğrul Gazi Mahallelerimize kreşler kazandıracağız. Engelli vatandaşlarımız için yaşam köyü kuracağız. Hayvan bakım merkeziyle hayvanlara sağlıklı bir yaşam alanı açacağız. İkinci Yaşam Bahar Köyü ile yaşı büyük vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Çırak akademisini hayata geçireceğiz.”