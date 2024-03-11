Başkan Sezer gece gündüz sahada

Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının talebini, sorununu bizzat kendilerinden dinlemek amacıyla sabahın erken saatlerinde başlattığı ziyaretlerine gece yarılarına kadar devam durmadan devam ediyor. Başkan Sezer son ziyaretler kapsamında Gölcük’te görev yapan kadın din görevlileri, SİME-SEN Kocaeli Şubesi, Çavuşlu Köyü Derneği üyeleri ile bir araya gelerek ev ziyaretlerinde de hemşehrileri ile hasbihal etti.

İŞİMİZ GÖLCÜK İŞİMİZ HİZMET

Yerel seçimler için hemşehrilerinden destek isteyen Başkan Sezer, “Bizim işimiz Gölcük için hizmet üretmek. Bizim işimiz hemşerilerimizin taleplerini yere getirmek. Bunun için bir günümüzü bile boş geçirmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

SANDIKTA BİRİNCİ OLACAĞIZ

Gölcüklülerin coşkusunu gördükçe yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Sezer, “ Her gittiğimiz yerde bizleri coşkuyla karşılayan hemşehrilerimizi gördükçe diyoruz ki, ‘İnşallah 31 Mart seçimlerinde Gölcük, Cumhur İttifakı’na vereceği destekle sandıkta rekor kırarak Körfez’in 1.’si olacak” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN