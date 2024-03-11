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"Darıca’yı kütüphanelerle donatıyoruz"

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Darıca’ya yeni bir kütüphane daha kazandırılırken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçeyi kütüphanelerle donatacaklarını söyledi. Gençlere müjde de veren Başkan Muzaffer Bıyık, yeni dönemde her mahallede etüt kütüphaneleri açacaklarını söyledi.

"Darıca’yı kütüphanelerle donatıyoruz" mask
"Darıca’yı kütüphanelerle donatıyoruz"
"Darıca’yı kütüphanelerle donatıyoruz"
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Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası işbirliği ile geçtiğimiz yıl hizmete açılan Darıca Hizmet Kompleksi’nin üst katı modern kütüphaneye dönüştürüldü. Darıca Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Nurbay İşçi Kütüphanesi, hizmete girdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış programına  AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile gençler de katıldı. Kütüphaneye gelen gençlerle sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, gençlere en iyi ders çalışma ortamlarını hazırlamak için çalıştıklarını söyledi.

GENÇLERİN YENİ ADRESİ OLACAK

370 metrekare alanda hizmet verecek kütüphane 18 bin kitap ile gençlerin yeni adresi olacak. 150 kişinin aynı anda kitap okuyup ders çalışabileceği kütüphanede internet erişimi de ücretsiz olacak. Gençlere meyve suyu ve kek ikramının da yapılacağı kütüphanede gençler nezih ve huzurlu bir ortamda ders çalışıp kitap okuyabilecek. Hafta içi ve hafta sonları 08.30-17-30 saatleri arası hizmet verecek olan kütüphane Salı günleri ise kapalı olacak.

DARICA’YI KÜTÜPHANELERLE DONATIYORUZ

Gençler için en iyi çalışma ortamlarını hazırlamak için çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Görev süremiz boyunca ilçemize gençler için kitap kafeler, kütüphaneler, çalışma ofisleri kazandırdık. Büyükşehir Belediyemiz millet bahçesinde devasa bir kütüphaneyi yakında hizmete açacak. Nurbay İşçi Kütüphanemiz de modern yapısıyla gençlere hizmet verecek. Amacımız Darıca’yı kütüphanelerle donatmak. Bunun için çalışıyoruz. Bizim gençlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Gençlerimize en iyi ortamları hazırlamak bizim görevimiz” diye konuştu.

HER MAHALLEYE ETÜT KÜTÜPHANELERİ KURACAĞIZ

Seçim beyannamesinde yeni dönemde de gençlere özel projeler hazırladıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Biz gençleri sözde değil özde önemsiyoruz. Her zaman dediğimiz gibi gençler projelerimizin merkezinde olmaya devam edecek. Yeni dönemde de gençler için özel projeler hazırladık. Bunlardan biri de etüt kütüphaneleri. Her mahalleye kazandıracağımız etüt kütüphaneleri ile gençler nezih bir ortamda ders çalışabilecekler. Gençlerin her zaman olduğu gibi elinden tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

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11 Mar 2024 - 11:55 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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