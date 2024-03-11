Büyükşehir’in Kadın Festivalinde Filistinli Kadınlar Unutulmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel düzenlediği Anne Şehir Kadın Festivali, Kongre Merkezinde Başkan Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleşti. Kadınların ve ailelerin hayatına değer katan Büyükşehir, festivalde çeşitli atölyelerle, söyleşiler ve etkinliklerle unutamayacakları bir program hazırladı. Anne Şehir Kadın Festivaline Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve vatandaşlar katıldı.

ANNELERDEN “FİLİSTİNDE KADIN” RESİM SERGİSİ

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen Anne Şehir Kadın Festivali’nde kadınlar oldukça keyifli unutamayacakları deneyimler yaşadı. Atölyelere katılan kadınlar ücretsiz kuaförlük hizmeti aldı. Çeşitli atölyelerde çiçek buketi, makromeden suple, bileklik, sirke yapımı, waffle yapımı yer aldı. Festivalde kadınlar toksinlerden arınma standında farklı tatlar tadarken kumda kahve ikramıyla unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşadı. Ruha şifa müzik dinletisiyle ellerine hint kınası yaptırdı ve karikatürlerini çizdirerek mutlu oldu. Kutsal emanetler standında Peygamberimiz Hz. Muhammet ve ashabının emanetlerini görme şansı buldu. Anne Şehir Merkezine katılan üyelerin yaptığı “Filistin’de kadın” konulu resim sergisi dikkat çekti.

SUFİ İLMİNDE NEFES ALIP VERME TEKNİĞİ

Programa katılan alternatif tıp eğitmeni ve nefes egzersizi uzmanı Vuslat Özlem Ersan doğru nefes alma tekniklerinin öneminden bahsetti, sufi nefes alış verme tekniklerini gösterdi. Ersan, “Ağızdan nefes almak çene kaymasına ve çocuklarda da zekâ geriliğine yol açabiliyor. Bu sebeple burundan nefes alıp burundan nefes verilmesine önem verilmeli” dedi. Daha sonra doğru nefes alma teknikleri konulu söyleşi gerçekleştirdi. Programda katılımcılar atölye etkinliğindeyken çocuklar ise güvenli çocuk oyun alanında akıl ve zekâ oyunları oynayıp film izledi.

8 MART’TA FİLİSTİNLİ KADINLARI ANIYORUZ

Programa katılan Başkan Büyükakın festivalde yaptığı konuşmada bu yıl 8 Mart’ta Filistinli kadınların unutulmamasının önemine dikkat çekti. Başkan Büyükakın, “8 Mart esasen 150 yıl önce zor şartlarda çalışan kadınların hak arayışı mücadelesi sırasında bir fabrikada çıkan bir yangında hayatlarını kaybetmesi sonucu çıkıyor. Kutlama günü değil bir anma günü olarak ortaya çıkan dünya kadınlar gününde bu yıl Filistinli kadınları anıyoruz. Dünyanın gözü önünde Filistin’de katledilen çocukları, kadınları, masum sivilleri hatırlamak, hatırlatmak insanlığın farkına varmasını sağlamak, unutturmamak için bir araya geldik. Dünya sarı saçlı, renkli gözlü, beyaz tenli olmayana gözlerini kapatıyor. Üç maymunu oynamayı tercih ediyor” dedi.

TÜRKİYE, İSRAİLE SESİNİ YÜKSELTİYOR

Yoğun katılımda kadınlar açtıkları “Kocaeli’nin kadınları dünya kadınlar gününü kutlamıyor, Filistinli kadınları anıyor” pankartıyla dünyaya mesaj verdi. Pankartı okuyan Başkan Büyükakın, kadınlara hassasiyetleri için teşekkür etti. Başkan Büyükakın, “Bu çok güzel, sizler bu konuya sahip çıkmalı, unutmamalı, unutturmamalısınız. Bu yüzden bakın Türkiye giderek güçleniyor. Daha şimdiden onlara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Daha güçlü ekonomimiz olduğunda sesimizi yükseltmekle kalmayacağız. Bizler o zamana kadar Filistinli kadınları, çocukları hatırlatmak için bu etkinliklerin sayılarını arttırmalı sesimizi daha çok yükseltmeliyiz. Hassasiyetiniz ve duyarlılığınız için her birinize yürekten teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Büyükakın daha sonra sivil toplum kuruluşlarının açmış olduğu stantları gezdi.

KADIN YA DA ERKEK DEĞİL ÖNCE İNSAN OLMAK

Festivalde söyleşi öncesi sanatçı Oğuz Kızıklı tarafından kum sanatıyla çeşitli resimler yapılarak görsel şölen sergilendi. Ardından oyuncu ve program sunucusu Ceyda Düvenci moderatörlüğünde Dilek Cesur “Nasıl mutlu oluruz” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Dilek Cesur söyleşide, ‘’İnsanca davranış bekliyorsanız aynı şekilde davranmayı öğrenmeliyiz, insan olmanın önemi de bu’’ diye belirtti. Cesur, “Kadın önce kendinin farkına varmalı ne istediğini bilmeli kadın olmak ne, erkek olmak ne bunların hepsinin önüne geçen ise insan olmak ne, bunu bilmeli. İnsanca davranış bekliyorsa karşındakine de aynı şekilde davranabilmeli gerektiğinde elini tutabilmeli, gerektiğinde de elini bırakabilmeli” dedi.

ÇOCUK İÇİN SAÇ SÜPÜRÜLMEZ

Ceyda Düvenci kadınlara önerilerde bulunarak ,“Çocuklarınıza ben sana saçımı süpürge ettim demek çok yanlış. Çocuk için saç süpürülmez. Büyüdüğünde ben mi senden bunu istedim diyebileceğini düşünmeli. Biz kadınlar her şeyi önce kendimiz için yapmalıyız. Birileri bizleri sevsin diye değil. Kimse bizi sevmese de bizim sevgimiz bize yeter bunu bilmeliyiz” diyerek kadınların kendine önem vermesine dikkat çekti.

MUTLU OLMANIZIN ÖNÜNE HİÇBİRŞEY GEÇMESİN

Söyleşide Cesur, “İnsan bu hayatta bazı acılarla sınanınca maddi zorlukta, duyduğu yalanda, uğradığın ihanette önemsiz geliyor. Babam öldüğünde ben bir daha gülemem dediğimi biliyorum ama bugün burada sizlerle gülüyorum. Yani acıyan yerle, acıkan yer ayrı olduğunu gördüm. Bu yüzden hayatı yaşayın size anlam katacak şekilde yaşayın mutlu olmanızın önüne hiçbir şey geçmesin” ifadesini kullandı.

BUGÜN KENDİNİZİ KEŞFEDİN

Moderatör Düvenci ise “Bir günün kısa bir zaman dilimini kendinize ayırın. Hiç yapmadığınız şeyleri yapmaya çalışın. Ben kendim için ne yaptım, neler yapmak istiyorum. 2 günlük ömrün kalsa ne yapardın düşünerek not alın. İnanın bu size çok şey katacak duruşunuz değişecek” diye önerilerde bulundu

KENDİNİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ KABUL EDİN

Anne Şehir Kadın Festivalinde gerçekleşen söyleşinin sonunda program sunucusu Ceyda Düvenci ile eğitimci yazar Dilek Cesur son sözleriyle kadınlara seslendi. Düvenci son söz olarak, ‘’İyi ki kadınsınız, güçlüsünüz, gücünüzü asla değiştirmeyin” dedi. Cesur ise ‘’Kendinizi olduğunuz gibi sevin ve kendinizi olduğunuz gibi kabul edin’’ sözleriyle programı hazırlayan ekibe teşekkürlerini iletti. Program sonunda telefonla toplu öz çekim yapıldı.

Kaynak: BÜLTEN