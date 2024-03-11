Staj ve çıraklık mağdurları SGK önünde eylem yaptı

Kocaeli Staj ve Çıraklık Mağdurları Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri, Gebze’de Sosyal Güvenlik Kurumu önünde basın açıklaması yaptı. Pankart ve dövizler taşıyanlar, SGK tarafından verilen sigorta kartlarıyla yanıltıldıklarını, haklarının ellerinden alındığını söyledi. Yapılan açıklamada, yurtdışında benzer şartlarda staj veya çıraklık yapmış kişilerin Türkiye'ye geldiklerinde işe giriş tarihlerinin kabul ettirebildiği ifade edilerek, kendi haklarının gasp edildiğini, sigorta kartlarında belirtilen işe giriş tarihlerinin kabul edilmesini, bu haksızlığın sona erdirilmesini talep etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.