Üç ilçede yapılacak aile sağlık merkezleri için ihaleye çıkılacak

ÜÇ İLÇEYE YENİ SAĞLIK YATIRIMLARI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü sağlık yatırımları kapsamında üç ilçede yapılacak projeler için ihaleye çıkılacağını duyurdu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda Derince İshakçılar Mahallesine ASM, Dilovası’na ASM ve 112 ASHİ binası ile ilçe sağlık müdürlüğü, Gebze’ye ise ASM ile birlikte 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun yapılması planlanıyor.

BİRÇOK YATIRIM İÇİN İHALE YAPILACAK

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen ilanlarda yer alan detaylara göre Derince İshakçılar Mahallesine yapılacak Aile Sağlığı Merkezi’nde 2 aile hekimi, Dilovası’nda yapılacak ASM’de 5 aile hekimi, Gebze’de yapılacak ASM’de ile 9 aile hekimi hizmet verecek. Derince’de yapılacak ASM için ihale 26 Mart saat 11.00’de, Dilovası’na yapılacak ASM ve 112 ASHİ binası için 29 Mart saat 14.30’da, Gebze’de yapılacak Gebze Ensar Öğüt ASM’si için de 29 Mart saat 11.00’de yapılacak.