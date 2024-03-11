Medi Kauçuk 10 işçi alacak

Kartepe Köseköy Mahallesi Topallar Caddesi’nde kurulu bulunan Medi Kauçuk 10 işçi alımı yapacak. Rampa takozu, kolon köşe korumaları, hız kesici kasis, ayakkabı tabanı ve ayakkabı iç tabanı üretimi yapan firma işçi alımında 20 ile 50 yaş aralığında, en az ilköğretim mezunu şartlarının yerine getirilmesini talep ediyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.