Şirin: Bizim tek davamız Derince

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Derince’nin her noktasını adım adım gezerek, çalışmalarını sürdürüyor. 31 Mart seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Şirin, Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ve teşkilat yöneticileri ile birlikte hafta sonu yine çok sayıda programa katıldı.

ÇENEDAĞ VE YENİKENT

SKM’nin belirlediği programlar kapsamında ilk olarak Çenedağ Mahallesi sakinlerinden Cihan Bingöl ve Fikret Bingöl'ün hanelerine konuk olan Şirin, bölge sakinleri ile hasbihal etti. Bu görüşmenin ardından Yenikent Mahallesi sakinlerinden Yavuz Aydın'ın bahçesine misafir olan İbrahim Şirin “Derince'nin her mahallesinde bizlere gösterilen teveccühe layık olmak için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ORTAK SEVDAMIZ DERİNCE

Gün boyu düzenlenen programlar kapsamında Kürşat Bilalcan Altunkaya'nın bahçesinde mahalle sakinleri ile buluşan Şirin, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Onur İnaltekin'in bahçesine misafir olarak komşularıyla hasbihal etti. Vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür eden İbrahim Şirin, “Bugün yine Derince'mizin farklı noktalarında kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hasbihal ettik, hemhal olduk. Ortak sevdamız, tek davamız Derince'miz dedik. Hamdolsun yine büyük bir teveccüh, samimiyet ve güler yüzle karşılaştık. Dua ve destekleri için tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN