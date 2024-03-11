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Büyükakın: “Dertleri hizmet değil, koltuk kavgası”

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, seçime kısa süre kala içini döktüğü İzmit’te muhalefete de yüklendi: “Sloganlarında işimiz gücümüz Türkiye yazıyor. Ama daha şimdiden genel başkanlık kavgası başladı” dedi.

Büyükakın: “Dertleri hizmet değil, koltuk kavgası” mask
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TRAMVAYA KARŞI ÇIKANLAR İLAN ASIYOR

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un seçim beyanname toplantısında konuşan Büyükakın şunları söyledi: “Onlar konuşmaya devam ederler. Biz çalışmaya devam ederiz. Onlar yapamaz derler. Tramvayı yaparken de böyle oldu. Ara kablolu tramvay dediler. Yaptırmayız, buradan geçirmeyiz dediler. Şimdi o tramvayın geçtiği caddelerde, sokaklarda tramvay durağına yakın apartman dairesi, tramvay durağına cephe dükkan vs diye afişler asıyorlar. Hep o yaptırmayız diyenler. Şimdi bunların seçim sloganlarında işimiz gücümüz çalışmak, işimiz gücümüz Türkiye diyorlar ya. Ben İstanbul’daki adaylarından biliyorum. Sizin işiniz gücünüz kar yağarken özel toplantılarda hesap yapmak. Sizin işiniz gücünüz tatil yapmak, konuşmak. Sizin işiniz gücünüz koltuk kapmak. Daha şimdiden seçimlerden sonra genel başkan koltuğu nasıl korunur onun derdine düştünüz”.

BÜYÜKŞEHİRE NEDEN ADAY OLMADIN?

Başkan Büyükakın, muhalefetin Kocaeli Büyükşehir Aday arayışıyla ilgili de konuştu: “O zamanlarda, ilk belediye başkanı olduklarında nasıl bir havayla geldiler hatırlayın. O zaman genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu buraya geldiğinde, sözde dil sürçtü ama kurgu. O zaman kendisine (İzmit Belediye Başkanına) “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım” dedi. Öyle bir havayla başladılar. Sürekli kendilerini büyükşehirle kıyasladılar, kıyaslattılar. Ardından ne dediler, koskoca büyükşehir belediyesi ile bizi kıyaslıyorlar. Yahu sen kıyaslattın bunu. Zamanında genel başkanına sen söylettin. Ben bir daha İzmit’e aday olmam dedin.”

NEREDE MESSİ?

“Büyükşehir’e aday olacağım dedin. Niye çıkmadın? Niye çıkmadın karşıma, niye aday olmadın? Niye çıkmadınız? Ben mi çıkardım bu Büyükşehir adayınızı? Yok şunu getiriyorlardı, yok bunu getiriyorlardı. Yok sarı, yok kırmızı.. Gelecekti demi? Başkan bize Messi’yi getir! Gelsinler bakalım, top nasıl oynanıyor gösterelim. Sanki Messi dediğiniz adam, CHP’den zamanında ihraç edilmiş adam değil. Sanki Şişli Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri kendisine mal varlıklarıyla ilgili dava açmış, oraya müfettişler istemiş değil. Aman Allah’ım bütün bunlar olmamış ve kendisi ne kurtarıcı. İnsanın aklıyla alay ediyorlar. Biz böyleyiz ya, sakiniz ya. Bizi uysal koyun zannediyorlar. Allah’ın izniyle bir ve beraber olarak milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Onlar konuşacak, biz çalışacağız”.

Kaynak: Haber Merkezi

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11 Mar 2024 - 13:03 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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