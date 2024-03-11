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“İstiklal Marşı’mız ecdadımızın mirasıdır”

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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı mesajla İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılını kutladı.

“İstiklal Marşı’mız ecdadımızın mirasıdır” mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü nedeni ile bir mesaj yayınladı.  İstiklal Marşı’mızın ecdadımızın bağımsızlık ve özgürlüğü uğruna vermiş olduğu onurlu mücadelesinin bir destanı olduğunu ifade eden Büyükakın ” Bu destan ki, “Korkma” ile başlayan “İstiklal” ile süregelen dünyaya haykırışımızdır” dedi.

Başkan Büyükakın yayınladığı mesajla İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılını kutladı. Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti” İstiklal Marşı’mız hür yaşamayı şiar edinmiş bir milletin, vatan uğruna yapabileceklerinin hududu olmayacağının göstergesidir. Tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını gösteren, adeta yaşatan tarihi bir eser niteliğindedir. Bu nedenle İstiklal Marşı’nı sevmek vatanını sevmek demektir.

Mehmet Akif, Milli Marşı’mızı yazarak kalplerimizdeki var olan vatan ve millet sevgisini açığa çıkartmıştır. Akif’in mısralarının gücü, bizleri bu toprağa bağlayan köklerin sağlamlığıdır. Bu manada Mehmet Akif Ersoy, bir mihenk taşı gibidir. Vatan şairimizin milli marşta da belirttiği gibi, Türk milleti güçlüdür. Bu paha biçilmez güç sayesinde şanlı bayrağımız her zaman gönderlerde olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızı yazan ustayı ve yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Akif’in belirttiği gibi “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” Ama Mehmet Akifler hep olsun.

 

Kaynak: BÜLTEN

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11 Mar 2024 - 13:04 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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