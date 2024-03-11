Yanlış futbolcuya kırmızı kart gösterdi !

VAR’DAN İZLEYİP DEĞİŞTİRDİ
90+5.dakikada Beridze ile Hikmet’in tartıştığı pozisyonda gerilen gelen Davit Skhirtladze rakip oyuncuya vurarak yere düşürdü. Hakem Feridun Daldaş bu pozisyonda Beridze’ye kırmızı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Feridun Daldaş Beridze’ye sarı kart gösterip kırmızı kartı Skhirtladze’ye verdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.